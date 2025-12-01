Villaggio I Maggio, recupero area di 1.600 mq. Patto tra Comune e parrocchia

L’Amministrazione Comunale di Rimini e la Parrocchia di Santa Maria Mater Ecclesiae (Villaggio I maggio) hanno avviato un patto di collaborazione per la rigenerazione di un’area parte dell’ex percorso ferroviario Rimini–San Marino, un terreno di circa 1.600 metri quadrati adiacente alle strutture sportive di via Montescudo.

La delibera è stata discussa oggi in 1ª Commissione Consiliare Permanente. L’accordo prevede che lo spazio venga recuperato e reso fruibile sia dagli utilizzatori del nuovo impianto sportivo in fase di realizzazione, sia dai cittadini, che potranno usufruirne liberamente in orario diurno anche come collegamento ciclopedonale tra le vie Coriano e Montescudo.

A presidiare e sostenere le attività sarà costituito un gruppo di cittadini attivi, organizzati nel volontariato civico “Ci.vi.vo.”, che affiancherà la Parrocchia nella cura e nella gestione condivisa dell’area.

Il patto avrà una durata di dieci anni, con la possibilità per l’Amministrazione di rivedere l’accordo qualora emergano nuove esigenze di interesse pubblico o diverse destinazioni per l’intero percorso della ex ferrovia.

La Giunta Comunale definirà nei prossimi mesi le linee di indirizzo operative e le forme di sostegno alle attività dei cittadini attivi, confermando così la volontà di promuovere la partecipazione e la responsabilità condivisa nella cura della città.

Con questo progetto, Rimini rafforza il modello di collaborazione tra istituzioni e comunità, trasformando un’area inutilizzata in un luogo di incontro, sport e socialità aperto a tutti.

“Questo intervento – sottolinea Francesco Bragagni , assessore ai servizi civici del Comune di Rimini - assume un valore particolarmente simbolico, vista la memoria storica legata al vecchio tracciato ferroviario Rimini–San Marino. Restituirne una parte alla comunità significa trasformare un luogo abbandonato in uno spazio di incontro e socialità, con un significato ancora più forte per un quartiere in espansione come il Villaggio Primo Maggio, dove tante famiglie, la nuova palestra e la scuola rendono il contesto giovane e dinamico, ricco di attività sportive e ricreative. È la dimostrazione di come la cura dei beni comuni possa generare nuove opportunità di vita quotidiana per tutti.”