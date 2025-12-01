Al via il 'BIM Christmas' tra musica, presepi di sabbia, spettacoli e pattini

Bellaria Igea Marina ha dato avvio alla stagione degli eventi natalizi “BIM Christmas” domenica 30 novembre con l’accensione delle luminarie della “foresta incantata” tra gli alberi di viale P. Guidi.

Le luci comprenderanno anche viale Ennio e le rotonde cittadine oltre al contributo scenografico di allestimenti a cura della Cooperativa Bagnini di Bellaria Igea Marina, che impreziosiscono l’arredo urbano natalizio su Viale P. Guidi. A premere il simbolico pulsante d’accensione delle luminarie, premuto in Piazzetta Fellini dal Sindaco Giorgetti, il Presidente di Fondazione Verdeblu e tutti i bambini presenti all’evento.

Ad animare l’inaugurazione sono stati i Babbi Natale di InArte, che si sono esibiti con arie della tradizione natalizia nel punto spettacolo di Piazzetta Fellini e in seguito hanno condotto il pubblico, in un corteo musicale, fino alla Christmas Space di Piazza Matteotti. All’interno della sfera geodetica, che sarà luogo ricreativo durante tutto il periodo festivo con eventi a cura di realtà ed Associazioni cittadine, BIM Imprese Confcommercio e Associazione Albergatori di Bellaria Igea Marina hanno offerto un rinfresco a base di vin brulè, dolci natalizi, e cioccolata calda per i bambini. Aperta anche la Pista di Pattinaggio su ghiaccio, che resterà attiva tutto il periodo festivo fino al 6 gennaio.

Il BIM Christmas di Bellaria Igea Marina propone eventi a partire dal 1 dicembre con la Rassegna letteraria “Regala un libro” che vedrà come ospite d’onore, Dan Peterson alle ore 21.00 presso il Teatro Astra; a seguire il 10 dicembre sarà il turno di Paolo de Chiesa, il 19 dicembre – Marco Mancini ed infine Mirko Casadei, il 22 dicembre. L’evento, presentato da Sergio Barducci è gratuito e ad ingresso libero.

Il prossimo fine settimana vedrà anche l’inaugurazione del Presepe di Sabbia realizzato dagli artisti di Arenas Posibles e curato dai volontari del Comitato del Presepe di Sabbia: l’appuntamento è per sabato 6 dicembre alle 16.30 presso Viale A.Pinzon 159 / Piazza Alda Merini con l’apertura del Presepe insieme alla Scuola di Musica dell’Accademia InArte e i Mercatini di beneficenza dell’Associazione BELL’ARTE e la celebrazione della Santa Messa alle ore 17.00. Tutte le informazioni e orari di apertura, sono consultabili sul sito www.bellariaigeamarina.org

Domenica 7 dicembre, in Piazzetta Fellini, partirà anche la rassegna musicale “Made in BIM Winter” con tutti gli artisti di Bellaria Igea Marina che si esibiranno fino al 4 gennaio. Primo appuntamento con “Darma e Friends”, a seguire i “Fuori Tempo “Hateful Flies”; “I Babbi Natale di InArte; Pink Froid; “Mescalero Station” ed a anche i gruppi etnico-folkloristici bellariesi de “Gli Scariolanti” e “L’Uva Grisa”.

La musica sarà protagonista anche con il concerto di arie della tradizione natalizia insieme a “Simone Antoniacci & The Christmas band” il 26 dicembre in Piazzetta Fellini alle 16.30; il 28° “Concerto di fine anno” organizzato dal Comitato Borgata Vecchia con Sergio Casabianca e Le Gocce, domenica 28 dicembre alle 21.00 presso il Palacongressi di via Uso 1. Ed ancora, il “Capodanno diffuso Live” che nella serata del 31 dicembre porterà sul Viale P. Guidi concerti e live show diffusi, per tutti i gusti e le età a partire dalle 23.00 con: Mirko Casadei POPular Folck Orchestra, Radio LatteMiele e La La band, i Ridillo, Dj Space Invaders & Franky Party Vocalist e per i più piccoli lo spettacolo in prima serata, della Combriccola dei Lillipuziani & First Animation, presso la Christmas Space.

Il 2026 sarà inaugurato dal concerto della Tribute band dei Queen, i “Queentet”, giovedì 1 gennaio alle 16.30 presso il palco della Stazione (su Viale P. Guidi); stesso palco in cui si esibirà Gene Gnocchi, nel pomeriggio del 6 gennaio con lo show “Gene Gnocchi Sconcerto Rock”. Infine, anche lo sport troverà spazio con l’HappyFania 2026 dal 3 al 5 gennaio.

Tutto il programma aggiornato, è sempre consultabile sul sito www.bellariaigeamarina.org