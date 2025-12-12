Un detenuto evade durante una visita urgente all'Ospedale di Rimini

In mattinata (12 dicembre) un detenuto della Casa Circondariale di Rimini è evaso dall'ospedale Infermi dove era stato accompagnato dalla Polizia Penitenziaria per essere sottoposto ad una visita urgente. Si tratta di un 38enne di origine marocchina che era stato arrestato giovedì dalla squadra Volanti della Questura durante un controllo negli edifici abbandonati cittadini. L'uomo, privo di documenti, è stato poi identificato ed è emerso che a suo carico c'era una condanna a tre anni e mezzo di carcere per un cumulo di pene (furti, rapine, resistenza a pubblico ufficiale. Non è ancora chiara la dinamica della fuga. Sulle sue tracce ci sono ora la Polizia penitenziaria e le altre forze dell'ordine che stanno setacciando, identikit in mano, gli edifici abbandonati nei quali potrebbe essersi nascosto.

Sulla vicenda interviene il segretario generale UILPA Gennarino De Fazio che punta il dito sulle mancanze del Governo e ricorda come dall'inizio dell'anno siano state 4000 le aggressioni agli operatori nelle carceri del Paese. "Non si possono continuare a turare falle, mentre altri squarci si aprono. A Rimini 166 detenuti sono 'stoccati' in 118 posti disponibili (+41%), mentre gli agenti di Polizia penitenziaria sono solo 124 quando ne necessiterebbero almeno 198 (-37%). Del resto, nel Paese i reclusi ammontano a 63.656, mentre i posti sono solo 46.213 e alla Polizia penitenziaria nelle carceri mancano almeno 20mila agenti", spiega. "Lo ribadiamo, serve subito deflazionare la densità detentiva, potenziare concretamente gli organici della Polizia penitenziaria, ammodernare le strutture e le infrastrutture, garantire l'assistenza sanitaria e psicologica, ma anche avviare riforme complessive dell'esecuzione penale, specie inframuraria", conclude De Fazio