Era stato venduto nel 2009

Nuovi spazi per gli uffici comunali a Coriano: acquistato immobile

In foto: l'immobile acquistato dal comune di Coriano
l'immobile acquistato dal comune di Coriano
Ven 12 Dic 2025 15:06
Il Comune di Coriano ha perfezionato l’acquisto dell’immobile di via Martin Luther King 29 destinato a ospitare uffici comunali. L’operazione, è autorizzata dal Consiglio comunale, è il risultato di un percorso amministrativo avviato con avviso pubblico per indagine esplorativa. L’immobile, già in passato di proprietà del comune, era stato venduto nel 2009 per far fronte a una fase di difficoltà finanziaria dell’Ente, finito poi con il commissariamento. Oggi l'amministrazione è riuscita a riportarlo nel proprio patrimonio immobiliare con un investimento di 222.000 euro.

Questa operazione – dichiara il Sindaco di Coriano, Gianluca Ugolinirappresenta un segnale concreto di come una gestione oculata delle risorse pubbliche possa trasformare le difficoltà del passato in opportunità per il futuro. Acquisire un immobile che era stato alienato per necessità significa oggi rafforzare il patrimonio comunale e migliorare l’organizzazione dei servizi per i cittadini. Siamo particolarmente soddisfatti del risultato raggiunto sia per i motivi di cui sopra, sia per aver finanziato l’operazione senza essere ricorsi agli istituti di credito. Quindi a costo zero per la comunità”.

Il nuovo immobile consentirà di riorganizzare gli spazi, aggregare servizi e migliorare l’operatività degli uffici comunali. Disporre di ambienti adeguati significa lavorare meglio e offrire ai cittadini un Comune più efficiente, ordinato e accessibile” sottolinea l’Assessore ai Lavori Pubblici, Roberto Bianchi.

Nei prossimi mesi saranno avviate le verifiche tecniche e programmate le eventuali opere di adeguamento e riqualificazione, con l’obiettivo di rendere l’immobile pienamente operativo nel più breve tempo possibile.

