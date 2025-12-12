Passaggio a livello a Rivabella. Le attese si ridurranno di un terzo

Il Comune di Rimini ha ricevuto da Rete Ferroviaria Italiana la conferma della riduzione dei tempi di chiusura del passaggio a livello di Rivabella, in via XXV Marzo 1831 (chilometro 120+024 della linea Ferrara-Ravenna-Rimini). L'intervento, che entrerà in funzione sabato 21 dicembre, permetterà di alleggerire i disagi per automobilisti e residenti della zona, in particolare per chi si dirige verso il polo scolastico e per il collegamento tra la zona nord, fiera, mare e centro studi.

La vicenda era emersa a inizio anno, quando l'Amministrazione comunale aveva scritto al Ministro delle infrastrutture e ai vertici di RFI per segnalare le conseguenze dell'allungamento dei tempi di attesa. Le modifiche, applicate in seguito alle nuove direttive dell'ANSFISA, avevano trasformato nel dicembre 2024 il passaggio a livello da semibarriere a barriere complete, in applicazione del regolamento nazionale sulla sicurezza ferroviaria emanato nel 2012. La modifica, obbligatoria per il gestore dell'infrastruttura, aveva però comportato un prolungamento dei tempi di chiusura, poiché il passaggio è protetto dai segnali di partenza delle stazioni di Rimini Viserba e Rimini.

Il sindaco Jamil Sadegholvaad e l'assessore alla viabilità Mattia Morolli avevano rappresentato i disagi creati dalle nuove tempistiche, sottolineando la congestione del traffico soprattutto negli orari di punta e in occasione di grandi eventi. I dati raccolti da RFI su tre giornate campione hanno registrato alcuni tempi medi di chiusura. Dopo una serie di approfondimenti, i tecnici di RFI hanno individuato una soluzione impiantistica specifica per questo passaggio a livello, che consentirà di ridurre di circa un terzo i tempi di chiusura delle barriere per i convogli provenienti da Ravenna, migliorando così la viabilità locale nel rispetto delle normative di sicurezza ferroviaria.