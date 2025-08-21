Al via i lavori di asfaltatura su via Giuliani con modifiche notturne

Partono lunedì 25 agosto i lavori di riqualificazione del manto stradale di via Giuliani, con cantieri attivi esclusivamente nelle ore notturne per ridurre al minimo i disagi alla circolazione. L'intervento rientra nel più ampio piano delle asfaltature che in autunno interesserà altre 9 vie cittadine. Lavori di riqualificazione del manto stradale, tutti a carico delle aziende responsabili degli scavi ai sottoservizi.

I lavori di asfaltatura interesseranno via Giuliani nel tratto compreso tra via Lagomaggio e via Pascoli. Il cantiere sarà operativo esclusivamente durante le ore notturne della prossima settimana, dal 25 agosto al 2 settembre, per consentire il regolare svolgimento del traffico diurno. La fase più delicata dell'intervento prevede una solo chiusura totale di via Settembrini all’altezza di via Bettelloni, limitatamente alla notte tra lunedì 25 e martedì 26 agosto. Per il resto del periodo, i lavori continueranno nelle sole ore notturne dei giorni feriali, senza ulteriori interruzioni totali della circolazione. Il traffico sarà regolato attraverso movieri con restrizioni della carreggiata che si modificheranno in base allo stato di avanzamento del cantiere.

Per garantire la massima informazione ai cittadini, la segnaletica sarà installata in maniera chiara lungo via Settembrini per indicare tutti i percorsi alternativi. Nel caso della chiusura totale, prevista solo nella notte tra il 25 e il 26 agosto, la presenza del cantiere sarà segnalata già dalla rotatoria di via Firenze e ripetuta all'altezza di via Bettelloni, dove sarà disposto l'obbligo di svolta a destra per chi proviene da via Settembrini in direzione Riccione-Rimini.

Il piano autunnale delle asfaltature

Dopo la riqualificazione di via Giuliani, questo primo blocco di riqualificazioni proseguirà nei mesi di settembre e ottobre con interventi su altre 9 vie: Sangro, Eritrea (tratto da via Gibuti a via Brava), Tommaseo (tratto da via Giannone a via Campanella), Pagliarani, Argelli, Baroni, via Flaminia Conca (tratto da via Colonna alla rotonda di via Rodriguez), via Tonti e via Torino. Anche questi interventi rientrano nel piano dei cosiddetti "ripristini di II° tempo" e saranno seguiti da un secondo blocco di riqualificazioni di altre vie, attualmente al vaglio degli uffici, sempre nel quadro del piano delle asfaltature per i sottoservizi, che partiranno a fine anno, inizio 2026.

Le linee guida comunali, condivise con le aziende operanti, mirano a garantire maggiore qualità nei ripristini con standard elevati in termini di sicurezza, materiali e decoro urbano. L'Amministrazione ha rafforzato i criteri di controllo per assicurare che le strade vengano riportate a condizioni ottimali, evitando danni e degrado successivo agli interventi sui sottoservizi.

“Gli uffici del settore Lavori Pubblici - precisa l’assessore ai Lavori Pubblici Mattia Morolli - monitorano costantemente lo stato delle strade definendo gli interventi in base alle verifiche tecniche e alle segnalazioni dei cittadini. L'obiettivo è ottimizzare i lavori pianificandoli nello stesso periodo per evitare ripetute chiusure e disagi alla viabilità. Tutte queste opere di asfaltatura saranno interamente a carico delle aziende responsabili degli scavi, in base agli accordi stabiliti con il Comune di Rimini e alle disposizioni del regolamento comunale che disciplina l'uso del suolo pubblico.”