  
Indietro
menu
menu

Controlli a tappeto

Tre spacciatori in manette a Miramare: sequestrati 120 grammi di cocaina

In foto: il materiale sequestrato
il materiale sequestrato
di Redazione   
Tempo di lettura 2 min
Gio 18 Set 2025 10:40 ~ ultimo agg. 10:52
Facebook Whatsapp Telegram Twitter Ascolta l'audio
Tempo di lettura 2 min
Facebook Twitter Ascolta l'audio

Tre spacciatori sono stati arrestati nei giorni scorsi dalla Squadra Mobile di Rimini. L’operazione nasce dall'attento monitoraggio messo in campo dalla polizia nella zona di Miramare dove, negli ultimi giorni, sono stati controllati 55 minorenni e 96 neomaggiorenni in particolare nelle zone di aggregazione giovanile, come sale giochi, fast food ed i parchi sul lungomare. Proprio nell'ambito di questa attività, gli agenti hanno notato un gruppo di giovani albanesi sospettati di spacciare nei pressi di viale Lugano. Lo scorso 16 settembre, appostati all’uscita di un appartamento, hanno visto un uomo uscire e dirigersi verso un’auto parcheggiata con il chiaro intento di vendere droga. L'uomo, un albanese di 20 anni, è stato fermato e trovato in possesso di alcune dosi di cocaina pronte per essere cedute. I poliziotti hanno così deciso di accedere anche alla sua abitazione trovandola però bloccata dall’interno. Passati da una finestra, hanno sorpreso altri due uomini che cercavano di far sparire la droga nel water. Complessivamente sono stati sequestrati circa 120 grammi di cocaina, una parte già suddivisa in dosi, e il materiale per il confezionamento compresa una macchina per il sottovuoto. I tre, tutti di nazionalità albanese di 20, 25 e 35 anni, privi di precedenti specifici, sono stati arrestati e condotti nella Casa Circondariale di Rimini, a disposizione dell’Autorità Giudiziaria. 

Altre notizie
dalla pagina FB di Sergio Giordano
la segnalazione

Sottopasso ciclopedonale al parco Callas, la sicurezza resta un problema
di Redazione
I campi del Circolo Tennis Cicconetti
Torneo Veterani

Gardini, Chiani e Falcone in semifinale nel tabellone Over al CT Cicconetti
di Icaro Sport
Rimini Happy Basket
Basket B Femminile

Ecco il calendario 2025/'26 della Ren-Auto Happy Basket Rimini
di Icaro Sport
l'escursione del CAI il 20 settembre
Organizzata dal CAI

Un escursione sul colle di Covignano per ricordare la Liberazione
di Redazione
Fabio Pellegrino, allenatore del Victoria
Calcio Prima Categoria

Pellegrino: "Avanti in Coppa, hurrà all'esordio: Victoria sulla strada giusta"
di Icaro Sport
Meteo Rimini
LEGGI TUTTE LE NOTIZIE SUL METEO