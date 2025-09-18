Tre spacciatori in manette a Miramare: sequestrati 120 grammi di cocaina

Tre spacciatori sono stati arrestati nei giorni scorsi dalla Squadra Mobile di Rimini. L’operazione nasce dall'attento monitoraggio messo in campo dalla polizia nella zona di Miramare dove, negli ultimi giorni, sono stati controllati 55 minorenni e 96 neomaggiorenni in particolare nelle zone di aggregazione giovanile, come sale giochi, fast food ed i parchi sul lungomare. Proprio nell'ambito di questa attività, gli agenti hanno notato un gruppo di giovani albanesi sospettati di spacciare nei pressi di viale Lugano. Lo scorso 16 settembre, appostati all’uscita di un appartamento, hanno visto un uomo uscire e dirigersi verso un’auto parcheggiata con il chiaro intento di vendere droga. L'uomo, un albanese di 20 anni, è stato fermato e trovato in possesso di alcune dosi di cocaina pronte per essere cedute. I poliziotti hanno così deciso di accedere anche alla sua abitazione trovandola però bloccata dall’interno. Passati da una finestra, hanno sorpreso altri due uomini che cercavano di far sparire la droga nel water. Complessivamente sono stati sequestrati circa 120 grammi di cocaina, una parte già suddivisa in dosi, e il materiale per il confezionamento compresa una macchina per il sottovuoto. I tre, tutti di nazionalità albanese di 20, 25 e 35 anni, privi di precedenti specifici, sono stati arrestati e condotti nella Casa Circondariale di Rimini, a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.