Immortalato dalle telecamere mentre ruba in hotel e ristoranti. Arrestato

E' l'autore di diversi furti in strutture ricettive e ristoranti tra Rimini e Riccione il 35enne, pluripregiudicato italiano, arrestato la scorso notte dagli agenti di una volante dell'Ufficio Generale e Soccorso Pubblico della Questura. L'uomo, molto noto per i precedenti illeciti, è destinatario di un ordine di custodia cautelare in carcere, disposto dall'autorità giudiziaria, in aggravamento ad una misura meno restrittiva. Il 35enne è stato riconosciuto come l'autore di diversi furti perpetrati, grazie alle immagini di video sorveglianza che hanno ripreso i suoi furti in flagrante. Più volte è stato trovato anche in possesso di materiale rubato e più volte denunciato, anche dopo il riconoscimento da parte delle vittime.