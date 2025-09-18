Sabato a San Giuliano i funerali del dottor Versari. Il ricordo dei colleghi

Sarà celebrato sabato 20 settembre alle 10:00 alla Chiesa di San Giuliano Borgo il funerale di Matteo Versari, psichiatra ospedaliero scomparso a 50 anni. La salma è esposta alle camere ardenti degli Infermi da oggi pomeriggio alle 16:00.

ll ricordo dei colleghi del Dipartimento Salute Mentale e Dipendenze Patologiche di Rimini:

È difficile delineare in poche parole l'esperienza umana e professionale che il Dott. Matteo Versari ha consegnato all'interno dell'equipe dell'SPDC di Rimini dove ha avuto modo di esprimere la sua grande professionalità e competenza tecnica, nell'ambito del Dipartimento di Salute Mentale e Dipendenze Patologiche di Rimini (dove peraltro era il Responsabile del rischio clinico), in tutto il Presidio Ospedaliero di Rimini e nelle altre realtà dove era chiamato a svolgere il suo ruolo.

Stimato psichiatra, era anche un valente e noto esperto in psichiatria forense (è stato per anni un importante collaboratore del Prof. Ariatti di Bologna) e in quanto tale svolgeva la funzione di consulente tecnico d'ufficio in diversi Tribunali.

In questi anni che abbiamo trascorso insieme ogni confronto con lui è stata occasione di profonda riflessione grazie alle sue competenze e alla capacità di leggere la realtà nella sua complessità.

Accanto al rigore scientifico vanno anche sottolineati, particolarmente in questo momento di doloroso distacco, la sua ironia, il suo sorriso garbato, i suoi mille interessi (fra i quali le attività sportive e nautiche, la musica, ma anche l'attenzione per le ingiustizie del mondo) che lo hanno reso compagno di momenti preziosi, grazie ai quali è stato possibile apprezzare la sua unicità, la sua energia, la sua vitalità, la sua curiosità intellettuale e il suo impegno civile.