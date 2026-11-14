A Misano inaugura il nido "Il Mandorlo": da lunedì spazio per 36 bimbi

Taglio del nastro per il nuovo asilo nido “Il Mandorlo” nella frazione Cella di Misano. Una struttura moderna in bioedilizia e praticamente a consumo zero, costata 1,5 milioni di euro, 864.000 da fondi PNRR e i restanti stanziati dal Comune. Gli interventi hanno interessato anche le aree esterne con nuovi percorsi pedonali e marciapiedi, l’ampliamento del parcheggio, la riqualificazione delle aree verdi e il potenziamento dell’illuminazione in un quartiere con tante giovani famiglie. Il nuovo nido, pienamente operativo già da lunedì, potrà accogliere fino a 36 bambini azzerando le lista d’attesa comunali.

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“Dare una risposta a tutti i bambini in lista d'attesa era uno degli obiettivi di legislatura che ci eravamo posti in campagna elettorale – ha sottolineato il Sindaco Fabrizio Piccioni – e siamo particolarmente orgogliosi di inaugurare oggi una struttura che ci permette di raggiungerlo. Crediamo che i servizi per l'infanzia siano essenziali per le famiglie e, proprio per questo, oltre ad aver colto la possibilità di accedere alle risorse del PNRR, abbiamo investito anche risorse della comunità per dare vita a questo progetto. Ci tengo a sottolineare l'impegno delle aziende che hanno realizzato i lavori e dei nostri uffici, che hanno consentito di rispettare i tempi previsti: un aspetto tutt'altro che scontato nella gestione di appalti di questa portata. Un ringraziamento, infine, alla Cooperativa Service Web di Rimini e la cooperativa Nuovi Orizzonti di Pesaro che si occuperanno della gestione della struttura”.

il taglio del nastro del nido il Mandorlo

Sul valore educativo e sociale dell'opera per la comunità si è soffermata anche la Vicesindaca e Assessora alla Pubblica Istruzione, Maria Elena Malpassi. “Il nido non è un luogo di semplice custodia, ma il primo vero contesto educativo dopo la famiglia, fondamentale per accompagnare i bambini nelle prime scoperte, nella costruzione delle relazioni e nello sviluppo delle autonomie. Aver azzerato la lista d'attesa è un risultato importante, perché significa ampliare le opportunità educative, sostenere la genitorialità, favorire la conciliazione tra vita familiare e lavorativa e rispondere concretamente ai bisogni delle persone. Come Amministrazione crediamo che investire nell'educazione non sia una spesa, ma un investimento sociale: prendersi cura dell'infanzia significa prendersi cura dell'intera comunità”.