Ultimo appuntamento con la Magneda, la cena al Mercato Coperto

Mercoledì 27 agosto ultimo appuntamento estivo per “La Magnèda - Cena al Mercato Coperto”. Anche in questa occasione gli operatori del mercato diventano chef e si mettono ai fornelli per preparare ottimi piatti. In menù maccheroncini con canocchie, spaghetti cozze e vongole, carne alla brace, piada salsiccia e cipolla, grigliata mista con sardoncini, fritto di pesce, cozze e vongole, hamburger con patatine, cocomero. Ai partecipanti verrà offerta della ciambella preparata dai forni del Mercato Coperto. Il 27 agosto sarà anche l'ultimo appuntamento per la Shopping Night.