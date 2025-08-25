  
dal 29 al 31 agosto

Centomilacarie, Dardust e Michele Bravi all'Arena per "Rim Rimini in Musica"

In foto: la passata edizione
la passata edizione
Lun 25 Ago 2025 12:09 ~ ultimo agg. 12:13
Prende il via venerdì 29 agosto la terza edizione di “Rim Rimini in Musica”, la rassegna musicale organizzata da Nove Eventi, in collaborazione con il Comune di Rimini che proseguirà fino al 31 agosto all'Arena Francesca da Rimini.

Venerdi 29 agosto alle 21,30 sul palco arriva centomilacarie il cantautore rivelazione dell’anno reduce dal successo del tour nazionale “Io nessuno summer tour”. Con l’EP d’esordio “neanche anch’io” e i singoli “notte vodka”, “quasi nuda” e “pupille”, pubblicati per Maciste Dischi, l’artista si conferma tra le nuovissime penne capaci di trovare parole, atmosfere e chiavi di lettura per raccontare un disagio emotivo generazionale. Apertura della serata dalle 20,15 con Little pieces of marmelade, Aku boy e Tigri da soggiorno.

Rim prosegue sabato con Dardust, l’artista e producer internazionale che vanta oltre 100 dischi di platino e che firma i più grandi successi della musica italiana, mentre domenica salirà sul palco Michele Bravi il noto cantautore con due partecipazioni al festival di Sanremo e ora in giro con il “Sottovoce Tour 2025”

