  
Indietro
menu
menu

Storia, salute, sport

46° Meeting. Gli incontri in onda oggi su IcaroTV (canale 18)

In foto: Meeting
Meeting
di Redazione   
Tempo di lettura 2 min
Lun 25 Ago 2025 09:10 ~ ultimo agg. 09:27
Facebook Whatsapp Telegram Twitter Ascolta l'audio
Tempo di lettura 2 min
Facebook Twitter Ascolta l'audio

Questi gli incontri del Meeting per l'Amicizia tra i Popoli in onda oggi, lunedì 25 agosto, su IcaroTV (canale 18)

10:30 "Una comunicazione che costruisce comunione"

Javier Cercas, scrittore; Colum McCann, scrittore; Paolo Ruffini, prefetto Dicastero per la Comunicazione. Modera Linda Stroppa, giornalista 

13:40 "Sopravvivere alla bomba atomica"

Toshiyuki Mimaki, Nihon Hidankyo Organization, premio Nobel per la Pace 2024; Masao Tomonaga, professore scuola di Medicina dell'Università di Nagasaki. Modera Bernhard Scholz, presidente Fondazione Meeting per l’amicizia fra i popoli ETS

Ore 15:10 "Costruire quando tutto viene distrutto"

Konstantin Gudauskas, cittadino kazako; S.E.Mons. Pavlo Honcharuk, vescovo di Kharkiv-Zaporizhzhia dei Latini. Introduce Bernhard Scholz, presidente Fondazione Meeting per l’amicizia fra i popoli ETS

Ore 17:25 "La salute un bene di tutti"

Luca Antonini, vicepresidente Corte Costituzionale; Antonello Aurigemma, coordinatore Conferenza dei presidenti delle Assemblee legislative delle Regioni e delle Province autonome; Michele Castelli, professore di Politica sanitaria, Università Milano Bicocca e Fondazione per la sussidiarietà; Orazio Schillaci, ministro della Salute; Riccardo Zagaria, amministratore delegato DOC Pharma. Modera Conchita Sannino, giornalista Repubblica

Ore 22:30 Olimpiadi Invernali Milano Cortina 2026

Andrea Abodi, ministro per lo Sport e i Giovani; Vittorio Bosio, presidente CSI; Attilio Fontana, presidente Regione Lombardia; Fabio Massimo Saldini, commissario di Governo e amministratore delegato SIMICO; Luca Santandrea, General Manager di Coca-Cola – Olympic and Paralympic Games Milano Cortina 2026; Andrea Varnier, amministratore delegato Fondazione Milano Cortina 2026. Modera Mario Del Verme, Cdo Sport

Il programma completo del Meeting.

Altre notizie
I volontari che hanno protetto il nido
volontari protetti in tenda

Nido di tartarughe inondato dall'acqua, ma un controllo tranquillizza sulle uova
di Redazione
FOTO
Laila Simoncelli e Papa Francesco
in piazza Pascoli

Ai 'Lunedì di Viserba' Laila Simoncelli parla del Ministero della Pace
di Redazione
Foto di gruppo
Al Lago Riviera di Viserba

Davide Fonti è il Campione Provinciale di Pesca al Colpo AICs Rimini 2025
di Icaro Sport
FOTO
un albero caduto a Viserba
nubifragio a rimini

Sadegholvaad: "Danni ingenti, ma la comunità come sempre ha risposto presente"
di Redazione
FOTO
la risposta del territorio

Maltempo in Romagna, De Pascale: "Spiagge già tutte aperte e operative"
di Redazione
Meteo Rimini
LEGGI TUTTE LE NOTIZIE SUL METEO