46° Meeting. Gli incontri in onda oggi su IcaroTV (canale 18)
Questi gli incontri del Meeting per l'Amicizia tra i Popoli in onda oggi, lunedì 25 agosto, su IcaroTV (canale 18)
10:30 "Una comunicazione che costruisce comunione"
Javier Cercas, scrittore; Colum McCann, scrittore; Paolo Ruffini, prefetto Dicastero per la Comunicazione. Modera Linda Stroppa, giornalista
13:40 "Sopravvivere alla bomba atomica"
Toshiyuki Mimaki, Nihon Hidankyo Organization, premio Nobel per la Pace 2024; Masao Tomonaga, professore scuola di Medicina dell'Università di Nagasaki. Modera Bernhard Scholz, presidente Fondazione Meeting per l’amicizia fra i popoli ETS
Ore 15:10 "Costruire quando tutto viene distrutto"
Konstantin Gudauskas, cittadino kazako; S.E.Mons. Pavlo Honcharuk, vescovo di Kharkiv-Zaporizhzhia dei Latini. Introduce Bernhard Scholz, presidente Fondazione Meeting per l’amicizia fra i popoli ETS
Ore 17:25 "La salute un bene di tutti"
Luca Antonini, vicepresidente Corte Costituzionale; Antonello Aurigemma, coordinatore Conferenza dei presidenti delle Assemblee legislative delle Regioni e delle Province autonome; Michele Castelli, professore di Politica sanitaria, Università Milano Bicocca e Fondazione per la sussidiarietà; Orazio Schillaci, ministro della Salute; Riccardo Zagaria, amministratore delegato DOC Pharma. Modera Conchita Sannino, giornalista Repubblica
Ore 22:30 Olimpiadi Invernali Milano Cortina 2026
Andrea Abodi, ministro per lo Sport e i Giovani; Vittorio Bosio, presidente CSI; Attilio Fontana, presidente Regione Lombardia; Fabio Massimo Saldini, commissario di Governo e amministratore delegato SIMICO; Luca Santandrea, General Manager di Coca-Cola – Olympic and Paralympic Games Milano Cortina 2026; Andrea Varnier, amministratore delegato Fondazione Milano Cortina 2026. Modera Mario Del Verme, Cdo Sport