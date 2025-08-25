Il generatore provvisorio va in blocco. Quartiere in zona terme al buio per ore

Ancora grossi problemi di energia elettrica in diversi quartieri di Riccione dopo l'incendio che ha mandato ko la centralina su via XIX Ottobre. Venerdì scorso l'amministrazione, dopo essersi informata con il gestore, aveva fatto sapere che ci sarebbero voluti alcuni giorni per ripristinare i servizi (vedi notizia). Nel frattempo sono stati posizionati quattro grossi generatori in giro per la citta. Nella serata di domenica quello presente su via Bramante in zona Terme ha smesso di funzionare. Un blocco che ha lasciato al buio per diverse ore l'intero quartiere, nel quadrante compreso tra la ferrovia, via Michelangelo, via Cellini e il Lungomare. Appena andata via la luce, attorno alle 21, al generatore sono arrivati alcuni tecnici e subito si è creato anche un capannello di residenti, in attesa che il guasto fosse riparato. E' stato ripristinato a notte fonda. Regolarmente attivo, invece, quello posizionato a poche centinaia di metri su via Marconi, che ha permesso anche al Luna Park di funzionare. Diverse le voci critiche raccolte dai residenti del quartiere: "siamo in piena zona turistica e quello che sta succedendo è intollerabile. Sono giorni che subiamo black out continui" dice un cittadino. "Vorrei sapere quando torneremo alla normalità, questa situazione è davvero difficile" aggiunge un altro.