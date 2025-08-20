  
FOTOGRAFIA

Ultimi giorni per partecipare alla 24^ edizione del Premio Marco Pesaresi

In foto: il bando scade il 25 agosto
il bando scade il 25 agosto
di Redazione   
Mer 20 Ago 2025 14:14 ~ ultimo agg. 14:16
Tempo di lettura 2 min
Ci sono ancora pochi giorni per partecipare al bando del Premio Marco Pesaresi per la fotografia contemporanea la cui scadenza è stata prorogata al 25  agosto. Giunta alla 24esima edizione, l'iniziativa mantiene intatta la sua missione di scouting e promozione di fotoreportage connotati da aspetti di progettualità e di innovazione nell'ambito del linguaggio della fotografia contemporanea e della cultura visiva, con l’obiettivo di ricordare la straordinaria figura del fotografo riminese Marco Pesaresi.

SI FEST ha assegnato il Premio Pesaresi 2024 a Federico Estol (Montevideo, 1981) per il progetto Shine Heros. Autodichiaratosi “artivist”, con il suo lavoro Federico Estol – uruguaiano – ha presentato la sintesi di un’operazione sociale di Artattack nel crogiuolo esplosivo centramericano. Il lavoro si svolge in Bolivia, su quanto di più umile possa esserci, l’enclave boliviana dei lustrascarpe, in equilibrio tra fotografia impegnata, contaminazione narrativa, street photography e mapping 3D.

Il Premio Pesaresi, promosso dal Comune di Savignano sul Rubicone in partnership con il Comune di Rimini e in collaborazione con Savignano Immagini aps, è aperto a tutti i fotografi di ogni età e nazionalità. La partecipazione è gratuita. Mai come quest’anno è importante individuare una narrazione che consenta a tutti noi di avere uno sguardo nuovo sulla realtà, di andare oltre le apparenze e dritto alla verità. Nel ricordare la figura unica di Marco Pesaresi, la sua sensibilità e lucidità, il concorso si propone di esaltare e promuovere progetti che denotino la stessa onestà con la quale Marco ha ritratto il mondo e la vita intorno a lui.

Le fotografie candidate al Premio, raccolte in portfolio, dovranno preferibilmente trattare una singola tematica, capace di suggerire un progetto fotografico che l’autore intende portare a termine grazie al finanziamento del Premio, del valore di 5000 euro. Il vincitore sarà individuato da una giuria qualificata e proclamato durante la 34esima edizione del Festival a settembre 2025, il progetto verrà esposto a SI FEST 2026.

La scadenza per la partecipazione è fissata a lunedì  25 agosto 2025. Il bando e le modalità di partecipazione sono visibili sul sito www.sifest.it.

