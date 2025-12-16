Nel 2026 a Rimini tasse comunali invariate. Nessuna crescita per IMU e TARI

Nel 2026 a Rimini Imu e Tari resteranno invariate e saranno confermate le agevolazioni già riconosciute per famiglie e imprese. La V commissione consigliare ha espresso parere favorevole alla parte corrente del bilancio di previsione, che si fonda su: l’invarianza della tassazione comunale, la contrazione del debito, il sostegno al welfare e al sociale e il recupero dell’evasione tributaria.