Un fiore per Martina, morta in incidente. Santarcangelo si stringe alla famiglia
Mar 16 Dic 2025 17:57 ~ ultimo agg. 18:04
In attesa di conoscere la data del funerale, a Santarcangelo è intenso il cordoglio per la scomparsa di Martina Gnoli, la studentessa 18enne che ha perso la vita lunedì mattina in un incidente stradale sulla Marecchiese a Sant'Ermete. Nel punto dell'incidente sono tanti i fiori e le candele a ricordo della ragazza, e lo stesso sindaco Filippo Sacchetti invita a stringersi intorno ai cari della ragazza. "Un fiore per Martina, da tutta Santarcangelo. Siamo tutti vicini alla famiglia e agli amici in questo momento di dolore", si legge in un post con la foto dei fiori.
