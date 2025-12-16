  
Un fiore per Martina, morta in incidente. Santarcangelo si stringe alla famiglia

In foto: dalla pagina Facebook di Filippo Sacchetti
dalla pagina Facebook di Filippo Sacchetti
di Redazione   
Mar 16 Dic 2025 17:57 ~ ultimo agg. 18:04
In attesa di conoscere la data del funerale, a Santarcangelo è intenso il cordoglio per la scomparsa di Martina Gnoli, la studentessa 18enne che ha perso la vita lunedì mattina in un incidente stradale sulla Marecchiese a Sant'Ermete. Nel punto dell'incidente sono tanti i fiori e le candele a ricordo della ragazza, e lo stesso sindaco Filippo Sacchetti invita a stringersi intorno ai cari della ragazza. "Un fiore per Martina, da tutta Santarcangelo. Siamo tutti vicini alla famiglia e agli amici in questo momento di dolore", si legge in un post con la foto dei fiori.

