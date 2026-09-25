Ubriaco danneggia l'ambulanza arrivata per soccorrerlo, denunciato

Giovedì sera, intorno alle ore 19.30, una pattuglia della Polizia Locale Unione Valmarecchia è intervenuta, su richiesta del 118, in via A. Costa a Santarcangelo, dove era stato segnalato un uomo in stato di forte agitazione e ubriaco. L'uomo, 46enne marocchino, aveva appena danneggiato l'ambulanza giunta sul posto per soccorrerlo. Lo straniero, privo di documenti, è stato accompagnato dagli agenti in ufficio e quindi presso la locale Questura per procedere all'identificazione mediante fotosegnalamento e avviare le verifiche sulla regolarità della sua posizione sul territorio dello stato. In tarda serata, dopo essere tornato in condizioni accettabili, è stato rilasciato per essere deferito in stato di libertà per i reati di danneggiamento e mancata esibizione dei documenti di identità e soggiorno.