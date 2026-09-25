  
Indietro
menu
menu

a Santarcangelo

Ubriaco danneggia l'ambulanza arrivata per soccorrerlo, denunciato

In foto: Polizia Locale di Santarcangelo (repertorio)
Polizia Locale di Santarcangelo (repertorio)
di
Redazione
   
Tempo di lettura 1 min
Condividi su Facebook Condividi su WhatsApp Condividi su Telegram Condividi su X (Twitter) Ascolta l'audio
Tempo di lettura 1 min
Facebook Twitter Ascolta l'audio

Giovedì sera, intorno alle ore 19.30, una pattuglia della Polizia Locale Unione Valmarecchia è intervenuta, su richiesta del 118, in via A. Costa a Santarcangelo, dove era stato segnalato un uomo in stato di forte agitazione e ubriaco. L'uomo, 46enne marocchino, aveva appena danneggiato l'ambulanza giunta sul posto per soccorrerlo. Lo straniero, privo di documenti, è stato accompagnato dagli agenti in ufficio e quindi presso la locale Questura per procedere all'identificazione mediante fotosegnalamento e avviare le verifiche sulla regolarità della sua posizione sul territorio dello stato. In tarda serata, dopo essere tornato in condizioni accettabili, è stato rilasciato per essere deferito in stato di libertà per i reati di danneggiamento e mancata esibizione dei documenti di identità e soggiorno.

Altre notizie
l’aula Gip-Gup del tribunale di Rimini
vendetta a luci rosse

Revenge porn e ricatti all'ex amante: chiesto rinvio a giudizio per una 49enne
di Lamberto Abbati
Alessandro Bartorelli
Verso il voto

Alessandro Bartorelli nuovo responsabile comunicazione di Forza Italia
di Redazione
Marco Croatti
L'intervento del senatore

Ampliamento Fiera. Croatti (M5S): progetto importante ma serve trasparenza
di Redazione
Santarcangelo-Comacchiese
Calcio Eccellenza

F.C. Young Santarcangelo-Comacchiese: Fuchi risponde a Monaco, 1-1 al Mazzola
di Matteo Parma
FOTO
La foto scattata alla cena di venerdì sera
La rimpatriata

Cena di classe a 40 anni dal diploma per la quinta A del 1986 del "Valturio"
di Redazione
FOTO
Meteo Rimini
LEGGI TUTTE LE NOTIZIE SUL METEO