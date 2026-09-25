Misano, multe per rifiuti e droga: il report estivo della Polizia Locale

Duranti i mesi estivi si sono intensificate le attività di controllo e della Polizia Locale di Misano Adriatico, impegnata nel presidio del territorio e nel monitoraggio delle principali situazioni connesse alla sicurezza urbana, alla viabilità e agli abbandoni di rifiuti sul territorio.

Tra gli esiti dell’attività svolta, si registrano 18 sanzioni per consumo di sostanze stupefacenti, un dato in leggero calo rispetto alla stagione precedente, a conferma dell'attenzione dedicata al fenomeno attraverso controlli mirati sul territorio.

Sul fronte della sicurezza, una pattuglia della Polizia Locale è intervenuta in un episodio che ha portato all’arresto di una persona per resistenza, ricettazione e tentato furto, a seguito di una segnalazione giunta agli agenti.

Sono inoltre state effettuate quattro denunce a piede libero nei confronti di commercianti per la vendita di prodotti contraffatti, nell’ambito dei controlli sulle attività commerciali e sulla regolarità della merce posta in vendita.

Si è mantenuta alta l’attenzione all’abbandono dei rifiuti sul territorio: negli ultimi due mesi sono state una decina le sanzioni effettuate dalla Polizia Locale, che portano a oltre 30 quelle applicate da inizio anno.

Particolare attenzione è stata dedicata anche alla sicurezza stradale, con controlli serrati finalizzati alla prevenzione della guida in stato di alterazione. In questo ambito, si è registrato un calo delle violazioni accertate relative all'articolo 186 del Codice della Strada, che disciplina la guida sotto l'influenza dell'alcol.

Tra gli interventi che hanno caratterizzato l’attività estiva della Polizia Locale anche quello del 2 settembre, quando una pattuglia ha individuato e fermato, in orario serale, un giovane, originario della zona del bolognese, che si era allontanato dalla propria abitazione ed era oggetto di ricerche. Dopo essere stato individuato sul territorio di Misano, il giovane è stato affidato ai genitori.

“I risultati raggiunti in questi mesi sono il frutto dell’impegno e della professionalità con cui il personale della Polizia Locale opera ogni giorno sul territorio, anche in un periodo particolarmente intenso per Misano, caratterizzato da numerosi eventi e da una significativa presenza di visitatori – il commento dell’Assessore alla Polizia Locale Filippo Valentini -. A tutti gli operatori va il nostro ringraziamento per il lavoro svolto e per la disponibilità dimostrata".