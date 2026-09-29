Ubriaco alla guida di un gommone dopo una serata per locali. Multa da 6.000 euro

A tradirlo è stata l'andatura irregolare e così per lui è scattata una maxi multa e il ritiro della patente. Quella nautica, però. Lo scorso fine settimana una motovedetta della Sezione Operativa Navale della Guardia di Finanza di Marina di Ravenna ha fermato e controllato un gommone (spinto da un motore molto potente) con a bordo cinque persone di rientro a Marina di Ravenna dopo una serata trascorsa nei locali della riviera romagnola. Ai finanzieri, gli occupanti sono apparsi subito in evidente stato di alterazione psico fisica e i successivi approfondimenti, effettuati a terra con il supporto del Comando Provinciale delle Fiamme Gialle e della Polizia Stradale di Riccione, hanno confermato che il conducente aveva un tasso alcolemico superiore al consentito. Con l’aggravante delle ore notturne. Per lui è scattata una sanzione amministrativa di quasi 6.000 euro e il ritiro immediato della patente nautica finalizzato alla sospensione per un periodo da sei mesi a un anno.