  
Indietro
menu
menu

Piano industriale a ottobre

Gruppo Aeffe, incontro al Ministero. Cordata pronta a investire 100 milioni

In foto: la sede Aeffe a San Giovanni in Marignano
la sede Aeffe a San Giovanni in Marignano
di
Redazione
   
Tempo di lettura 4 min
Condividi su Facebook Condividi su WhatsApp Condividi su Telegram Condividi su X (Twitter) Ascolta l'audio
Tempo di lettura 4 min
Facebook Twitter Ascolta l'audio

Il cda del Gruppo Aeffe, azienda simbolo della 'Fashion Valley' emiliano-romagnola con base a San Giovanni in Marignano, ha deciso di posticipare l’approvazione del bilancio alla luce del processo di risanamento in corso. Confermata nell'incontro odierno al ministero delle Imprese e del Made in Italy,  la presenza di una cordata impegnata nel progetto di rilancio che vede il coinvolgimento di Invitalia, del Fondo Oxy, di un soggetto industriale italiano e di un partner industriale cinese, con la disponibilità di supporto della famiglia Ferretti, attuale proprietaria del Gruppo. Il partner cinese parteciperebbe all’operazione con una quota di minoranza e senza diritti di governance, è emerso nell'incontro, mettendo a disposizione competenze industriali e presenza commerciale per aprire nuove opportunità sui mercati asiatici, con particolare riferimento alla Cina. La proposta, del valore complessivo di più di 100 milioni di euro, punta, attraverso l’acquisto dell’intero compendio aziendale, a garantire la continuità industriale del Gruppo, preservandone il patrimonio produttivo e occupazionale, con l’obiettivo di tutelare più di 700 posti di lavoro. Il progetto prevede inoltre la valorizzazione dei marchi storici del Gruppo e, nell’ambito dell’operazione, la possibilità di concedere al partner industriale cinese la licenza esclusiva del marchio Moschino per il mercato cinese, con l’obiettivo di rafforzarne la presenza e svilupparne ulteriormente le potenzialità commerciali nel Paese. Secondo il cronoprogramma condiviso al tavolo, la proposta dell’investitore e il relativo piano industriale saranno presentati nella prima settimana di ottobre.

"La vicenda Aeffe - commenta l’assessore regionale al Lavoro, Giovanni Paglia - mantiene tutta la sua complessità. Oggi al Mimit abbiamo avuto la conferma che il piano di intervento elaborato dal fondo Oxy va avanti, nonostante il Tribunale non abbia concesso la proroga delle misure cautelari. È stata inoltre rappresentata un’importante novità, ovvero l’ingresso nella cordata di un socio industriale italiano, che garantirebbe ulteriormente una linea di continuità con il nostro Paese nonché è confermato l’interessamento di Invitalia che rimane un partner fondamentale a tutela del mantenimento dei livelli occupazionali e delle strutture produttive Italiane. Ora è importante mantenere costante l’attenzione nei prossimi passaggi, che saranno decisivi per indirizzare in senso positivo il percorso avviato. La Regione Emilia-Romagna ci sarà, insieme alle organizzazioni sindacali e a tutte le altre istituzioni”. All’incontro hanno partecipato le Regioni Emilia-Romagna e Lombardia, l’azienda e i sindacati.

Il prossimo appuntamento al Mimit è stato fissato per mercoledì 4 novembre

"La conferma al Mimit della presenza di una cordata per il rilancio del Gruppo Aeffe rappresenta un segnale importante e concreto per il nostro territorio - sono le parole della deputata di Fratelli d'Italia Beatriz Colombo -. Una proposta da oltre 100 milioni di euro, con il coinvolgimento di Invitalia, del Fondo Oxy, di un soggetto industriale italiano e di un partner industriale cinese, che ha come obiettivo la continuità industriale dell’azienda e la tutela di oltre 700 posti di lavoro».
 
Lo dichiara l’on. Beatriz Colombo, deputato riminese di Fratelli d’Italia, che aggiunge: «Voglio ringraziare il Mimit per l’attenzione e l’impegno con cui sta seguendo una vertenza fondamentale per San Giovanni in Marignano e per tutta la provincia di Rimini. Aeffe significa famiglie, professionalità, indotto e un patrimonio di competenze che appartiene alla storia del nostro territorio e del Made in Italy.
 
Siamo di fronte a un percorso ancora da completare: attendiamo la presentazione della proposta dell’investitore e del piano industriale nella prima settimana di ottobre e continueremo a seguire da vicino ogni passaggio fino al nuovo tavolo del 4 novembre.
 
Ma oggi voglio soprattutto parlare alle lavoratrici e ai lavoratori di Aeffe e alle loro famiglie, che stanno vivendo settimane di comprensibile preoccupazione: non vi lasciamo soli. Le istituzioni ci sono e continueremo a lavorare perché siano salvaguardati il maggior numero possibile di posti di lavoro, le professionalità e il futuro industriale di questa grande realtà del nostro territorio".
Altre notizie
repertorio
nel maggio scorso a rimini

Preso a calci e pugni sul lungomare, dopo mesi di indagini arrestati rapinatori
di Lamberto Abbati
la polizia postale
AVVERTITA LA POLIZIA POSTALE

Furto di account sulla pagina Facebook del Comune di Rimini. Le raccomandazioni
di Redazione
repertorio
maltrattati anche i figli

Inseguita con un coccio di vetro: dopo 10 anni di abusi, marito a processo
di Lamberto Abbati
sopralluogo per i lavori (@Comune di Rimini)
dopo risoluzione col privato

Centro sportivo all'area ex Ghigi. Manutenzione al via, a breve il bando
di Redazione
polizia locale
SUL LUNGOMARE E IN CENTRO

Spaccio di stupefacenti, la Polizia Locale arresta due persone a Rimini
di Redazione
Meteo Rimini
LEGGI TUTTE LE NOTIZIE SUL METEO