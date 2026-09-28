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AVVERTITA LA POLIZIA POSTALE

Furto di account sulla pagina Facebook del Comune di Rimini. Le raccomandazioni

In foto: la polizia postale
la polizia postale
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Redazione
   
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Il Comune di Rimini informa che nella data odierna (lunedì 28 settembre) la pagina Facebook istituzionale dell'Ente è stata oggetto di un furto di account. Già da un paio d'ore, il primo post che appare in ordine di visualizzazione ritrae un lungo video ripreso dalla bodycam di una persona che naturalmente nulla ha a che fare con Rimini né tantomeno con la sua amministrazione: chiaro segnale di un hackeraggio.

Appena rilevata l'anomalia, gli uffici comunali si sono immediatamente attivati, presentando segnalazione alla Polizia Postale e avviando le procedure previste per il recupero del profilo. Le attività sono in corso per ripristinare quanto prima il pieno controllo della pagina.

Il Comune intanto invita cittadine e cittadini a non rispondere a messaggi, commenti, richieste o inviti provenienti dalla pagina Facebook “Comune di Rimini”. Si raccomanda inoltre di non aprire eventuali link ricevuti tramite la pagina e di non fornire dati personali, credenziali o informazioni. Chi dovesse visualizzare post o ricevere messaggi sospetti può segnalarli attraverso gli strumenti di Facebook.

Per verificare informazioni e aggiornamenti del Comune, si invita a consultare il sito istituzionale www.comune.rimini.it o gli altri profili social dell’Ente: Instagram, X, Threads e LinkedIn del Comune dove saranno pubblicati gli aggiornamenti sull'evoluzione della situazione. L'Amministrazione ringrazia i cittadini per la collaborazione e comunicherà tempestivamente attraverso i propri canali istituzionali l'avvenuto ripristino della pagina.

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