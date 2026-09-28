  
Indietro
menu
menu

Per ora, Tirana e Catania

Da 0 a 40.000 posti. Ryanair punta sulla Rimini d'inverno ma solo con 2 rotte

In foto: un volo Ryanair
un volo Ryanair
di
Redazione
   
Tempo di lettura 2 min
Condividi su Facebook Condividi su WhatsApp Condividi su Telegram Condividi su X (Twitter) Ascolta l'audio
Tempo di lettura 2 min
Facebook Twitter Ascolta l'audio

Ryanair conferma il proprio impegno a lungo termine nei confronti degli aeroporti dell’Emilia-Romagna. Una decisione che deriva dalla scelta della Regione di abolire l’addizionale municipale per i tre scali di Rimini, Forlì e Parma. La linea è stata ribadita dalla compagnia irlandese durante la presentazione del Masterplan dell’Aeroporto Ridolfi. Nella stagione invernale 2026 (che partirà a novembre) Ryanair offrirà oltre 160.000 posti nei tre aeroporti, quadruplicando i numeri rispetto all’inverno ’25. Per Rimini si tratta delle rotte per Tirana e Catania con oltre 40mila posti invernali rispetto alla totale assenza della compagnia nell'inverno precedente. 60mila invece i posti a Parma e 40 a Forlì (+35%). I numeri si ribaltano guardando ai passeggeri annuali: Ryanair conta di arrivare a 380mila al Fellini, rispetto ai 200.000 parmensi e ai 120.000 del Ridolfi

 “L’abolizione dell’Addizionale Comunale - ha dichiarato Rossella Amato, Head of Communications Italy di Ryanair - sta già producendo risultati concreti negli aeroporti regionali dell’Emilia-Romagna. Quest’inverno, Ryanair quadruplicherà la propria capacità tra Forlì-Ravenna, Parma e Rimini, passando da 40.000 a oltre 160.000 posti, dimostrando i benefici immediati di politiche per l’aviazione orientate alla crescita.  Accogliamo con favore la decisione presa dal Presidente Michele de Pascale, in sintonia con il Governo centrale, di abolire l’Addizionale Comunale, che sta già producendo benefici tangibili per la connettività, il turismo e l’occupazione in tutta la regione.  Tra l’estate ’26 e l’inverno ’26, Ryanair è sulla buona strada per trasportare oltre 700.000 passeggeri all’anno attraverso Forlì-Ravenna, Parma e Rimini, sostenendo oltre 500 posti di lavoro e contribuendo alla crescita del turismo, degli investimenti e della connettività regionale. Questa crescita dimostra come l’abolizione dell’addizionale municipale stia favorendo uno sviluppo del traffico a lungo termine e la crescita economica in tutta l’Emilia-Romagna.”

Altre notizie
repertorio
nel maggio scorso a rimini

Preso a calci e pugni sul lungomare, dopo mesi di indagini arrestati rapinatori
di Lamberto Abbati
la polizia postale
AVVERTITA LA POLIZIA POSTALE

Furto di account sulla pagina Facebook del Comune di Rimini. Le raccomandazioni
di Redazione
I giocatori biancorossi durante il saluto iniziale
Il punto sull'Eccellenza

Il Rimini allunga in vetta, gran colpo del Novafeltria in casa
di Matteo Parma
la sede Aeffe a San Giovanni in Marignano
Piano industriale a ottobre

Gruppo Aeffe, incontro al Ministero. Cordata pronta a investire 100 milioni
di Redazione
repertorio
maltrattati anche i figli

Inseguita con un coccio di vetro: dopo 10 anni di abusi, marito a processo
di Lamberto Abbati
Meteo Rimini
LEGGI TUTTE LE NOTIZIE SUL METEO