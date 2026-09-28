Preso a calci e pugni sul lungomare, dopo mesi di indagini arrestati rapinatori

Nessun occhio elettronico a riprendere la scena, solo le prime luci dell'alba sul lungomare di Rimini e pochi dettagli confusi. È da questo quadro privo di immagini che la Squadra Mobile è partita per risolvere una violenta rapina aggravata avvenuta a maggio di quest'anno in piazzale Gondar a Marebello. Due 44enni, rispettivamente di nazionalità tunisina e marocchina, sono stati individuati come responsabili dell'aggressione. La vittima, un cittadino tunisino di 34 anni, era stata circondata da più persone e colpita con calci e pugni. Una violenza sproporzionata che lo aveva costretto al trasferimento in pronto soccorso.

I malviventi gli avevano strappato un telefono cellulare, un orologio e una catenina, lasciandolo a terra con svariate ferite al volto e al torace. A rendere particolarmente complessa l'indagine, però, è stata la totale assenza di telecamere di videosorveglianza nella zona. Gli investigatori della Mobile hanno dovuto fare affidamento sul metodo classico: un'attenta analisi delle testimonianze e una minuziosa ricostruzione degli eventi. Determinante è stato l'incrocio tra il racconto del 34enne, i controlli sul territorio e le verifiche nelle banche dati delle forze di polizia. Un meticoloso lavoro di riscontro che ha permesso di dare un nome ai sospettati e predisporre gli accertamenti per il successivo riconoscimento, conclusosi con il loro arresto.