  
Indietro
menu
menu

nel maggio scorso a rimini

Preso a calci e pugni sul lungomare, dopo mesi di indagini arrestati rapinatori

In foto: repertorio
repertorio
di
Lamberto Abbati
   
Tempo di lettura 2 min
Condividi su Facebook Condividi su WhatsApp Condividi su Telegram Condividi su X (Twitter) Ascolta l'audio
Tempo di lettura 2 min
Facebook Twitter Ascolta l'audio

Nessun occhio elettronico a riprendere la scena, solo le prime luci dell'alba sul lungomare di Rimini e pochi dettagli confusi. È da questo quadro privo di immagini che la Squadra Mobile è partita per risolvere una violenta rapina aggravata avvenuta a maggio di quest'anno in piazzale Gondar a Marebello. Due 44enni, rispettivamente di nazionalità tunisina e marocchina, sono stati individuati come responsabili dell'aggressione. La vittima, un cittadino tunisino di 34 anni, era stata circondata da più persone e colpita con calci e pugni. Una violenza sproporzionata che lo aveva costretto al trasferimento in pronto soccorso. 

I malviventi gli avevano strappato un telefono cellulare, un orologio e una catenina, lasciandolo a terra con svariate ferite al volto e al torace. A rendere particolarmente complessa l'indagine, però, è stata la totale assenza di telecamere di videosorveglianza nella zona. Gli investigatori della Mobile hanno dovuto fare affidamento sul metodo classico: un'attenta analisi delle testimonianze e una minuziosa ricostruzione degli eventi. Determinante è stato l'incrocio tra il racconto del 34enne, i controlli sul territorio e le verifiche nelle banche dati delle forze di polizia. Un meticoloso lavoro di riscontro che ha permesso di dare un nome ai sospettati e predisporre gli accertamenti per il successivo riconoscimento, conclusosi con il loro arresto. 

Altre notizie
la polizia postale
AVVERTITA LA POLIZIA POSTALE

Furto di account sulla pagina Facebook del Comune di Rimini. Le raccomandazioni
di Redazione
I giocatori biancorossi durante il saluto iniziale
Il punto sull'Eccellenza

Il Rimini allunga in vetta, gran colpo del Novafeltria in casa
di Matteo Parma
la sede Aeffe a San Giovanni in Marignano
Piano industriale a ottobre

Gruppo Aeffe, incontro al Ministero. Cordata pronta a investire 100 milioni
di Redazione
repertorio
maltrattati anche i figli

Inseguita con un coccio di vetro: dopo 10 anni di abusi, marito a processo
di Lamberto Abbati
Davide Denegri ospite di Calcio.Basket
Martedì alle 17:15 e alle 23

Davide Denegri ospite della Serata Basket di Calcio.Basket, su Icaro TV
di Icaro Sport
Meteo Rimini
LEGGI TUTTE LE NOTIZIE SUL METEO