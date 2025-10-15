  
a santarcangelo

Ubriaco aggredisce agenti di Polizia Locale. In quattro finiscono in ospedale

In foto: La Polizia Locale di Santarcangelo
La Polizia Locale di Santarcangelo
di Redazione   
Tempo di lettura 2 min
Mer 15 Ott 2025 16:54 ~ ultimo agg. 18:30
Tempo di lettura 2 min
Nella serata del 14 ottobre è entrato in un bar a due passi dalla via Emilia, a Santarcangelo, e, già completamente ubriaco, ha cominciato, con insistenza, a chiedere altre bevande alcoliche e a molestare i clienti. Un atteggiamento che ha creato preoccupazione nel personale del caffè, che ha chiesto l'intervento della Polizia Locale. All’arrivo della pattuglia l’uomo, un 45 enne senegalese, regolare in Italia, ma senza fissa dimora, ha rifiutato di essere identificato e quando gli agenti gli hanno chiesto di seguirli in comando è andato su tutte le furie, cominciando a sferrare calci e pugni ai due vigili intervenuti e scaraventando per aria gli arredi esterni dell’esercizio pubblico. Solo l'arrivo di una seconda pattuglia ha permesso di sedare la veemenza dell’uomo. Durante la colluttazione tutti gli agenti hanno riportato lesioni, per 22 giorni complessivi di prognosi: per tre cinque giorni, per uno sette. Identificato grazie alla collaborazione del Gabinetto della Polizia Scientifica della Questura di Rimini, è emerso che il 45enne era gravato da diversi precedenti di polizia. Il senegalese è stato arrestato e stamattina è stato sottoposto al rito direttissimo: la misura è stata convalidata e in attesa dell'udienza è stato rimesso in libertà.

