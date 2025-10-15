Bus, vanno in pensione i vecchi biglietti magnetici e i vecchi validatori

I vecchi validatori per la timbratura vanno in pensione. Start Romagna informa che è in corso la graduale dismissione dei vecchi dispositivi magnetici a bordo bus. Per la convalida del titolo di viaggio nel nuovo formato con QR Code dovranno essere utilizzati i nuovi dispositivi di colore verde dotati di lettore ottico. Il validatore verde, ricorda Start Romagna, può essere utilizzato anche per il pagamento del servizio con carte di credito e virtualizzate, grazie alla tecnologia StarTap. Insieme ai vecchi dispositivi, infine, vanno in pensione anche i vecchi biglietti magnetici: chi ne fosse in possesso potrà sostituirli presso i Punto Bus di Start Romagna.