A Verucchio in funzione 11 nuovi occhi elettronici e 6 lettori targhe
In foto: occhio elettronico
Mer 15 Ott 2025 16:09
Ieri a Verucchio è stato collaudato definitivamente e reso disponibile alle forze dell'ordine l'ampliamento del sistema di videosorveglianza urbana. L'ampliamento ha visto l'installazione di 11 nuovi occhi elettronici ad altissima risoluzione che vigileranno 24 ore su 24 le aree più critiche del paese oltre a 6 telecamere in grado di effettuare una lettura targhe.
Dichiara il vice sindaco e assessore alla sicurezza e polizia locale Paolo Masini: "L'ampliamento del sistema di videosorveglianza, studiato in stretta collaborazione con Carabinieri e Polizia Locale sarà prima di tutto un deterrente, ma anche uno strumento fondamentale per il miglioramento della sicurezza del paese. In questo modo si andranno a sorvegliare non solo i principali punti di accesso sul territorio ma anche i meno trafficati è più isolati".
Con questo nuovo intervento il numero totale di telecamere di contesto raggiunge le 14 postazioni mentre i targa system sono 9, come parte di un impianto di videosorveglianza dei comuni della Bassa Valle Marecchia (Verucchio, Torriana e Santarcangelo) che conta ad oggi 34 telecamere di contesto e ben 16 telecamere targa system.
"Questo ampliamento è il completamento di un percorso iniziato ormai qualche anno fa e portato a termine dall'attuale amministrazione che si impegna fin da oggi nella ricerca di nuove risorse da investire in sicurezza urbana in maniera costante. Un ringraziamento va alla società Sicurtecnica che si è occupata con grande competenza e professionalità dell'installazione in tempi molto rapidi dall'affidamento del servizio", conclude Masini.
