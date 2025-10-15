dismissione in corso
Addio alle vecchie obliteratrici. Start Romagna passa al digitale
In foto: le nuove obliteratrici
di Redazione
1 min
Mer 15 Ott 2025 17:42 ~ ultimo agg. 17:47
Start Romagna informa che è in corso la graduale dismissione dei vecchi validatori per la timbratura dei biglietti magnetici a bordo bus. Per la convalida del titolo di viaggio nel nuovo formato con QR Code dovranno essere utilizzati i nuovi dispositivi di colore verde dotati di lettore ottico.
Il validatore verde può essere utilizzato anche per il pagamento del servizio con carte di credito e virtualizzate, grazie alla tecnologia StarTap. Insieme ai vecchi dispositivi, infine, vanno in pensione anche vecchi biglietti magnetici: chi ne fosse in possesso potrà sostituirli presso i Punto Bus di Start Romagna.
