Tutto pronto per il 24° Rallylegend, c’è anche la Scuderia San Marino

È tempo di Rallylegend nella Repubblica di San Marino e non mancherà al più grande appuntamento della stagione anche la Scuderia San Marino, società automotoristica del Titano affiliata alla FAMS, che anche per la 24a dell’evento sarà al via dal Village Podium situato nel piazzale del Multieventi Sport Domus con diversi equipaggi e piloti e navigatori tesserati.

Tra i protagonisti anche l’equipaggio tutto al femminile formato da Rachele Somaschini e Daiana Darderi: le due saranno al debutto la Lancia Ypsilon HF Rally2 con la quale parteciperanno anche al Memoria Bettega - vero fiore all’occhiello di questa edizione -, in programma nella giornata conclusiva di domenica e inserite nel gruppo Rally2.

Nella griglia principale spazio al navigatore Mirco Gabrielli, che assisterà alle note il pilota Filippo Baldinini a bordo della Peugeot 207 S000. Nicola Bonfè farà squadra con Massimo Bizzocchi, mentre Marco Bollini sarà affiancato da Alessandro Tura.

Al via anche Diego Cianfriglia, che avrà alle note Mirko Mazzini. Spazio anche ai due Ercolani Volta: Enrico con la BMW 320 E1 insieme a Daniele Conti e Andrea con Matteo Roggia su Ford Escort RS. Angelo Montanari partirà con Gianni Amaducci, mentre Nicolas Pancotti con Diego Zanotti su Renault Clio.

A proposito di Zanotti, spazio anche al duo Mirko ed Elisa Zanotti. Con il dorsale 69 la Peugeot di Gilberto Pennachini e Alessandro Podeschi, mentre ci sarà anche Luca Cortellazzi con Federico Busato. Gabriele Pondini ed Eraldo Righini saranno navigati da Mattia Bartolucci e Daniele Grechi.

Vorranno rendersi protagonisti di un bel weekend anche Davide Simoncini e Umberto Bollini con la Citroen C3, mentre nella classe dedicata alle vetture C4 Emanuele Mischi ed Emanuele Tinazzi saranno al via con la Fiat Uno Turbo I.E. Tra i partenti anche Danilo Tomassini e Stefano Spadoni e Massimo Zanotti con Luca Pelliccioni. Immancabile la presenza dello storico navigatore Livio Ceci, che quest’anno sarà alla destra di Gilberto Simonetti.

Al Memorial Bettega, la prima rievocazione della storica sfida a eliminazione diretta che si è svolta per anni nella leggendaria ‘Area 48’ durante il Motorshow di Bologna, ci sarà anche Marco Bianchini inserito nel gruppo A con la Subaru Impresa WRX.

Tra i 150 equipaggi ammessi nello spettacolare elenco iscritto del Rallylegend ci sono anche le Legend Stars, in cui figurano Stefano Camporesi e Cristian Giulianelli con la Lancia Delta 16V del 1988 e anche quelle appositamente modificate per rievocare le auto che hanno affrontato il Safari Rally. Tra di loro Walter Massa con Domenico Mularoni, Marco Casali con Michele Fabbri, Michele Pellegrini e Arianna Palazzi, Andrea Podestà e Matteo Cima e, infine, l’equipaggio di Kevin Casadei e Thomas Zanotti con la BMW M3 del 1994.

Non solo Legend, perché nel fine settimana i piloti tesserati per la Scuderia San Marino saranno impegnati anche fuori dai confini nazionali. Valentina Pasini navigherà Lorenzo Papalini al Rally Città di Bassano.

Il Campionato Italiano Drifting prosegue a L’Aquila con Marco Scarponi al via.

I kart fanno tappa sul circuito di Franciacorta per l’ottavo round del Campionato Rotax Max Challenge che vedrà impegnati Alessandro Pedini Amati, Daniel Giliberti e Nicolas Tagliaferri.

Infine, la velocità con Monza che ospita il Campionato Italiano GT con Emanuel Colombini ed Emanuele Zonzini con la Mercedes AMG GT3 e Luciano Privitelio con la Lamborghini Huracan.

Giacomo Altoè è volato in Portogallo, dove a Portimao si terrà la Michelin Le Mans Cup.