Margini sui vigili indagati: passati ad incarichi amministrativi

È stato l'assessore alla Sicurezza Juri Magrini ad aggiornare il consiglio comunale di Rimini sulla delicata indagine che coinvolge otto agenti della Polizia Locale. Su richiesta della Procura l'intero nucleo è stato destinato ad incarichi amministrativi.

Da ieri pomeriggio gli organi d'informazioni riportano notizie circa l'avvio di una indagine che la Procura di Rimini sta portando avanti insieme alla Guardia di Finanza, nei confronti di 8 dipendenti della Polizia locale di Rimini. Credo che abbiate letto o sentito i fatti contestati e il perimetro delle accuse: falso in atto pubblico, lesioni, calunnia, violenza privata. Episodi accaduti nell'arco del biennio 2024/2026 quando, secondo l'ipotesi degli inquirenti, durante alcuni controlli per alcool alla guida gli 8 agenti si sarebbero resi protagonisti, con responsabilità individuali differenti, di comportamenti tenuti ben oltre i confini del lecito previsto dal servizio.

Sono ipotesi di reato, comunque gravi, che adesso devono sottostare ai passaggi obbligatori previsti dalla legge, a partire dall'udienza del prossimo 16 ottobre davanti al Giudice per le Indagini Preliminari, durante il quale gli indagati saranno ascoltati e dunque potranno articolare una prima difesa.

Come già pubblicamente dichiarato nella giornata di ieri dal sindaco, confidiamo che in tempi rapidi venga fatta piena luce sui reati contestati, a tutela delle persone e dell'onorabilità del Comune di Rimini.

Abbiamo completa fiducia negli investigatori e nella trasparenza e serenità con cui verranno condotti i necessari, successivi approfondimenti. Da questo punto di vista, tale auspicio diventa immediatamente certezza, considerata la correttezza e la linearità con cui Procura e Guardia di Finanza di Rimini, che ringrazio, hanno gestito ieri la comunicazione esterna di una situazione così delicata. Gli investigatori hanno sottolineato 'è doveroso segnalare che nel corso delle indagini, ampia e determinante collaborazione è stata fornita da appartenenti allo stesso Comando della Polizia Locale di Rimini'. A ulteriore conferma sia della sensibilità degli inquirenti, sia - e lo voglio evidenziare adeguatamente- dell'integrità del Corpo della Polizia locale di Rimini.

Mi soffermo su quest'ultimo aspetto perché lo ritengo coerente con il ruolo e la natura del luogo in cui siamo in questo momento. Lo dico e lo ripeto: il Corpo della Polizia locale di Rimini ha svolto e svolge quotidianamente un servizio essenziale e insostituibile a favore di tutta la comunità riminese. E lo svolge su mille fronti diversi in maniera egregia.

Poi ci sono le responsabilità individuali, che devono emergere attraverso i percorsi previsti dalle leggi a garanzia della giustizia e degli stessi indagati. Da questo punto di vista il mio pensiero non cambia, oggi come per qualsiasi altro episodio che dovesse coinvolgere dipendenti del Comune di Rimini: piena fiducia e massima collaborazione nei confronti degli inquirenti, provvedimenti netti nel caso in cui l'iter giudiziario facesse emergere responsabilità in ordine alla contestazione di reati o illegalità di qualsiasi tipo. Questo è stato e questo sarà.

Aggiungo, e concludo questo intervento, con alcune informazioni che ritengo doveroso fornire al Consiglio comunale ed alla Città. Questa mattina, così come richiesto dalla Procura della Repubblica e quindi sostanzialmente anticipando la decisione del GIP prevista per la metà del mese, gli operatori della Polizia locale coinvolti nell'indagine sono stati destinati ad altri incarichi di natura amministrativa. Nelle prossime settimane dovranno essere avviati i procedimenti disciplinari, in quanto le condotte contestate in sede penale hanno (ovviamente) anche rilievo disciplinare.