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terribile scoperta

Caduta fatale in bagno, 18enne trovato morto in casa dalla madre

In foto: un mezzo del 118
un mezzo del 118
di
Lamberto Abbati
   
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Una tragedia avvenuta nella notte ma scoperta solo in mattinata, quando la madre ha aperto la porta del bagno di casa e ha trovato il figlio 18enne, inerme, riverso a terra, con una ferita alla testa. Inutili i soccorsi del 118, il giovane infatti era già deceduto da alcune ore. Fatale, da quanto hanno accertato i carabinieri di Novafeltria, intervenuti in un'abitazione a Verucchio, una caduta accidentale che potrebbe essere stata causata da un malore.

Una ricostruzione confermata anche dall'ispezione cadaverica del medico legale, che ha escluso la mano di terzi. Il 18enne avrebbe sbattuto violentemente la testa contro il bidet, restando privo di vita sul pavimento. Sotto choc la donna, che non vedendo il figlio alzarsi per andare a scuola, era entrata in camera senza trovarlo. Poi la terribile scoperta. Il magistrato di turno dovrà decidere se disporre ugualmente l'autopsia o se invece riconsegnare la salma ai familiari.  

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