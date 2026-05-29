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Turisti belgi gustano la Romagna, imparando a tirare le tagliatelle

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Redazione
   
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Il Team di Costa Hotels Food In Tour Riccione ha organizzato un'esperienza enogastronomica, con una cooking class, per un gruppo di turisti belgi alla Collina dei Poeti di Santarcangelo di Romagna. Grazie alle guide Elisa e Gloria e alle Adzore Romagnole  I turisti si sono messi alla prova con un corso per preparare le tagliatelle, tirate rigorosamente al mattarello, che poi sono state degustate, accompagnando il piatto con del sangiovese e cantando "Romagna Mia". Il tour proseguirà con visite guidate al centro storico di Rimini, Santarcangelo di Romagna e Longiano. Il gruppo aveva scoperto la possibilità di poter visitare il territorio attraverso esperienze particolari sul sito di Food in Tour

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