Un “percorso dedicato” per permettere alle anguille di compiere il proprio viaggio riproduttivo: sul fiume Marecchia, sotto il Ponte dello Scout a Rimini è stata inaugurata la scala di risalita per i giovani esemplari di anguilla europea, specie a rischio di estinzione . L’iniziativa fa parte del progetto GLASS-EEL-RESCUE dell'Università di Bologna, finanziato dalla Regione e suggella la collaborazione fra l’Ateneo e Costa Edutainment.

https://www.icaroplay.it/programmi/una-scala-di-risalita-per-le-piccole-anguille-inaugurata-al-ponte-degli-scout/

La scala di risalita: cos’è e come funziona



La struttura installata sul Fiume Marecchia, in collaborazione con la Protezione Civile, è collocata in corrispondenza di uno sbarramento ed è stata realizzata lungo una sponda naturalizzata, sulla quale è stato posato un piano inclinato in calcestruzzo, dotato di supporti in materiale plastico (“bristle board”). Tale sistema consente alle sole giovani anguille (ceche) di risalire il corso d’acqua superando l’ostacolo e di proseguire successivamente il loro percorso verso le acque interne.

L'anguilla europea nasce nel Mar dei Sargassi, nell’Atlantico settentrionale, e percorre migliaia di chilometri per raggiungere i fiumi europei, dove trascorre la maggior parte della propria vita adulta. Gli ostacoli artificiali come dighe, briglie, sbarramenti possono interrompere questa migrazione, impedendo alle ceche di colonizzare habitat un tempo fondamentali per la specie.



La scala di risalita del Marecchia ripristina la continuità ecologica in modo non invasivo, senza opere idrauliche, sfruttando unicamente la spinta naturale delle ceche.





L'impianto inaugurato a Rimini è il primo installato nell'ambito del progetto GLASS-EEL-RESCUE. Un secondo impianto è previsto sul fiume Lamone. Entrambe le installazioni saranno accompagnate da attività di monitoraggio post-installazione per misurarne l'efficacia e replicare il modello in altri corsi d'acqua regionali e nazionali.