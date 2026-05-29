sabato la data zero
Questa sera il soundcheck di Vasco Rossi. L'attesa dei fan intorno allo stadio
In foto: i fan in attesa (@newsrimini)
di Redazione
1 min
Prima della data zero di sabato sera, a Rimini Vasco Rossi propone questa sera, venerdì, un soundcheck dedicato al fan club. Già dal mattino tanti i fan nella zona dello stadio Romeo Neri. Dal mattino sono state chiuse al traffico le strade intorno allo stadio. E' stata predisposta una zona rossa attorno allo stadio con un piano di parcheggi dedicati e oltre 500 uomini delle forze dell’ordine e della polizia locale impegnati nella sicurezza
https://www.icaroplay.it/programmi/vasco-rossi-in-concerto-a-rimini-lattesa-dei-fans/
Altre notizie
Fu sottosegretario e ministro
Cordoglio per la morte di Gianni Mattioli: figura dell'ecologismo italiano
di Redazione
di Redazione
Di fabbricazione cinese
Segnalazione Technogym a GdF: sequestrati prodotti a Rimini Wellness
di Redazione
nella notte a rimini
Ristoratore e compagna accoltellati vicino a casa, è caccia ai due rapinatori
di Lamberto Abbati
Addio a "radio vacanza"
Publiphono: già 10 persone ritrovate in spiaggia nel primo weekend
di Redazione