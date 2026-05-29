Questa sera il soundcheck di Vasco Rossi. L'attesa dei fan intorno allo stadio

Prima della data zero di sabato sera, a Rimini Vasco Rossi propone questa sera, venerdì, un soundcheck dedicato al fan club. Già dal mattino tanti i fan nella zona dello stadio Romeo Neri. Dal mattino sono state chiuse al traffico le strade intorno allo stadio. E' stata predisposta una zona rossa attorno allo stadio con un piano di parcheggi dedicati e oltre 500 uomini delle forze dell’ordine e della polizia locale impegnati nella sicurezza

https://www.icaroplay.it/programmi/vasco-rossi-in-concerto-a-rimini-lattesa-dei-fans/

Il piano parcheggi e viabilità.