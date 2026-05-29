  
Indietro
menu
menu

Bar Zeta ancora nei guai

Scontri tra ultras, clienti abituali. Scatta la chiusura per noto bar riminese

In foto: la polizia di fronte al bar chiuso
la polizia di fronte al bar chiuso
di
Redazione
   
Tempo di lettura 2 min
Condividi su Facebook Condividi su WhatsApp Condividi su Telegram Condividi su X (Twitter) Ascolta l'audio
Tempo di lettura 2 min
Facebook Twitter Ascolta l'audio

Un luogo pericoloso per l'ordine e la sicurezza pubblica. La Polizia di Stato ha sospeso per 5 giorni la licenza di un noto locale di Rimini, il Bar Zeta, in applicazione dell’articolo 100 del TULPS (Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza). Per il locale non si tratta della prima volta visto che era stato oggetto di un provvedimento analogo anche nell'ottobre 2025. L'ultimo episodio risale però a pochi giorni fa: si tratta dello scontro tra ultras riminesi nei pressi di via Luigi Nicolò, nel quale una cinquantina di persone si sono affrontate in strada armate di bottiglie, mazze e bastoni e sul quale sono tuttora in corso le indagini per risalire ai responsabili. Gli agenti della Divisione di Polizia Amministrativa della Questura hanno appurato che una buona parte dei coinvolti si trovava, prima dei fatti, nel locale, a poche decine di metri dal luogo degli scontri, a guardare la vittoria decisiva della Dole Rimini nella serie dei quarti di finale playoff di basket a Pesaro. Dopo le prime convulse fasi dello scontro, avvenuto tra le pertinenze del bar e le vie limitrofe, una parte dei partecipanti ha fatto rientro nel pubblico esercizio cercando di confondersi con gli altri avventori per sfuggire ai poliziotti nel frattempo intervenuti. Le pattuglie sono però riuscite ad identificare nel bar una ventina di avventori, la metà dei quali con precedenti legati a reati commessi durante manifestazioni sportive. Per queste ragioni il Questore di Rimini ha deciso di chiudere nuovamente il locale ritenuto punto di collegamento tra i fatti avvenuti a poca distanza e una parte delle persone coinvolte, risultati clienti abituali. Il provvedimento, si legge in una nota, ha funzione preventiva ed è intervenuto per evitare il protrarsi di una situazione di pericolosità sociale e per restituire un po' di tranquillità ai residenti del quartiere.

Altre notizie
il ritorno della Germania: atterrato il volo da Colonia
Pieno al 93%

Il ritorno della Germania all'aeroporto di Rimini: atterrato il volo da Colonia
di Redazione
un attrezzo
Di fabbricazione cinese

Segnalazione Technogym a GdF: sequestrati prodotti a Rimini Wellness
di Redazione
Una Volante della polizia e l'ambulanza del 118 (repertorio)
nella notte a rimini

Ristoratore e compagna accoltellati vicino a casa, è caccia ai due rapinatori
di Lamberto Abbati
Publiphono, stagione al via
Addio a "radio vacanza"

Publiphono: già 10 persone ritrovate in spiaggia nel primo weekend
di Redazione
Rimini Burlesque
5 - 7 giugno

Torna il Rimini Cuore e Burlesque Festival
di Redazione
Meteo Rimini
LEGGI TUTTE LE NOTIZIE SUL METEO