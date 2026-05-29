Taglio del nastro per la nuova banchina del porto canale di Riccione

Il porto canale di Riccione si presenta da questa mattina nella sua veste completamente rinnovata, celebrando la fine dei cantieri che hanno trasformato le due sponde in un’unica, infrastruttura urbana dedicata alla sostenibilità e alla vivibilità pedonale. L’ultimo tassello arrivato a compimento è la gradonata di viale Parini, interamente finanziata con risorse comunali per un importo complessivo di 500.000 euro. Il sistema di sedute in marmo e legno maschera e integra il nuovo muro di contenimento, progettato per resistere e proteggere il cuore della città dalle piene bicentenarie, garantendo così la massima sicurezza idraulica dell'area. I lavori proseguiranno per completare anche il successivo tratto della passeggiata, nell'area antistante il ristorante “Il Kalamaro”.

La zona prevede un nuovo attraversamento pedonale rialzato per rallentare il traffico veicolare e proteggere i flussi pedonali. L'intera area è dotata di un moderno sistema di illuminazione pubblica a basso consumo energetico, di percorsi privi di barriere architettoniche e di pavimentazioni tattili pensate per la massima inclusività. Lungo il viale, una nuova barriera di alberature e piante ornamentali funge da filtro verde tra lo spazio pedonale e la carreggiata.

Il progetto è stato sviluppato da Polistudio A.E.S. in collaborazione con lo Studio Matteoni, con gli architetti Andrea Matteoni e Filippo Matteoni

Sono giunti al termine anche i paralleli lavori di riqualificazione ambientale che hanno ridisegnato viale Bellini nel tratto compreso tra viale Dante e il sottopasso ferroviario fino a viale dei Mille. Questo specifico asse stradale rappresenta la spina dorsale urbana del progetto di riconnessione ecologica lungo l’asta fluviale del Rio Melo, un'opera del valore complessivo di 1.875.000 euro cofinanziata dai fondi europei del programma regionale Fesr 2021-2027.

Dopo il taglio del nastro, il primo appuntamento è fissato per domenica 31 maggio. A partire dal pomeriggio, l'intera area del porto canale si animerà con momenti di incontro e intrattenimento con il culmine nell'evento serale a carattere musicale e aggregativo denominato “Brezza”, che si svolgerà dalle ore 18:00 alle ore 24:00 nell'area del porto in prossimità della nuova banchina.

Le parole della sindaca di Riccione, Daniela Angelini "Oggi non inauguriamo semplicemente una bellissima opera pubblica, ma tagliamo il traguardo di un altro tassello fondamentale della nostra idea di città. Riccione si sta trasformando profondamente sotto il segno della bellezza, della sostenibilità e della vivibilità pedonale. Questa nuova passeggiata sul porto canale e l’asse verde-blu di viale Bellini dialogano idealmente con gli altri grandi progetti che stanno ridisegnando il volto del territorio, dal nuovo viale Ceccarini fino al nuovo Lungomare del Sole”.

L'assessore ai Lavori pubblici, Simone Imola: “I vari interventi sono stati coordinati per integrarsi perfettamente e offrire una percezione di totale rinnovamento e di unificazione delle banchine dell'intera area portuale e fluviale. Come amministrazione comunale abbiamo voluto investire con forza sulla qualità architettonica, sulla biodiversità e sulla sicurezza idraulica. Desidero ringraziare sentitamente la struttura tecnica comunale, i progettisti e i professionisti privati che hanno collaborato senza sosta per consegnare l'opera nei tempi stabiliti, regalando a Riccione uno spazio pubblico moderno, accogliente, resiliente di fronte alle sfide climatiche e pienamente inserito nel contesto paesaggistico marino”.