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Dopo verifiche tecnich

Manutenzione straordinaria per la Scuola XX Settembre di Rimini

In foto: l’ingresso della xx Settembre
l’ingresso della xx Settembre
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Redazione
   
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La Giunta di Rimini ha approvato il documento di indirizzo alla progettazione per la manutenzione straordinaria della Scuola Secondaria di Primo grado "XX Settembre - Borgese" di via Arnaldo da Brescia.
L'intervento nasce a seguito di alcune verifiche tecniche nelle quali è emersa la necessità di procedere con lavori di manutenzione straordinaria su alcune parti dello stabile.
Si procederà prima con indagini integrative sull'edificio, poi con la progettazione e infine con l'esecuzione dei lavori, che comprenderanno anche le opere di finitura e gli adeguamenti impiantistici connessi. I lavori saranno programmati nei periodi di sospensione dell'attività scolastica: vacanze estive, festività e interruzioni didattiche, per garantire la continuità delle lezioni. L'approvazione del DIP rappresenta il primo passo formale dell'iter che porterà, in più annualità, all'affidamento della progettazione e alla successiva esecuzione degli interventi.
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