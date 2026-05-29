Manutenzione straordinaria per la Scuola XX Settembre di Rimini

La Giunta di Rimini ha approvato il documento di indirizzo alla progettazione per la manutenzione straordinaria della Scuola Secondaria di Primo grado "XX Settembre - Borgese" di via Arnaldo da Brescia.

L'intervento nasce a seguito di alcune verifiche tecniche nelle quali è emersa la necessità di procedere con lavori di manutenzione straordinaria su alcune parti dello stabile.

Si procederà prima con indagini integrative sull'edificio, poi con la progettazione e infine con l'esecuzione dei lavori, che comprenderanno anche le opere di finitura e gli adeguamenti impiantistici connessi. I lavori saranno programmati nei periodi di sospensione dell'attività scolastica: vacanze estive, festività e interruzioni didattiche, per garantire la continuità delle lezioni. L'approvazione del DIP rappresenta il primo passo formale dell'iter che porterà, in più annualità, all'affidamento della progettazione e alla successiva esecuzione degli interventi.