Turista perde il portafoglio con 1300 €. Lo ritrova un agente di Polizia Locale
In foto: Gli agenti con il fortunato turista
Gio 3 Lug 2025 16:49 ~ ultimo agg. 31 Lug 05:02
Brutta avventura per un turista in vacanza a Bellaria-Igea Marina ma con un fortunato lieto fine. Nella serata di ieri l'uomo ha smarrito il portafoglio con all'interno ben 1300 euro. La fortuna vuole che a ritrovarlo sia stato un agente della Polizia Locale. Sono subito partite le verifiche per rintracciare il proprietario a cui nel giro di poco tempo è stato riconsegnato. Decisamente una provvidenziale circostanza.
