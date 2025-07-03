  
Indietro
menu
menu

a bellaria-igea marina

Turista perde il portafoglio con 1300 €. Lo ritrova un agente di Polizia Locale

In foto: Gli agenti con il fortunato turista
Gli agenti con il fortunato turista
di Redazione   
Tempo di lettura 1 min
Gio 3 Lug 2025 16:49 ~ ultimo agg. 31 Lug 05:02
Facebook Whatsapp Telegram Twitter Ascolta l'audio
Tempo di lettura 1 min
Facebook Twitter Ascolta l'audio

Brutta avventura per un turista in vacanza a Bellaria-Igea Marina ma con un fortunato lieto fine. Nella serata di ieri l'uomo ha smarrito il portafoglio con all'interno ben 1300 euro. La fortuna vuole che a ritrovarlo sia stato un agente della Polizia Locale. Sono subito partite le verifiche per rintracciare il proprietario a cui nel giro di poco tempo è stato riconsegnato. Decisamente una provvidenziale circostanza.

Altre notizie
Meeting
per venerdì 22 agosto

Digiuno e preghiera per la pace, il Meeting accoglie l'appello del Papa
di Redazione
repertorio
arrestato un 34enne

Turista 14enne molestato sessualmente in acqua. In spiaggia scoppia il caos
di Lamberto Abbati
@newsrimini
' i conti a fine stagione'

Legacoop su caro spiaggia: a Rimini prezzi competitivi, pesa caos concessioni
di Redazione
Jamil Sadegholvaad
avvistamenti lupi

Lupi. Sadegholvaad: Serve un piano comune. Parma (PD) interroga in Regione
di Redazione
i controlli fuori dai locali
A misano

Controlli fuori dalle disco. Appiedati automobilisti: avevano alzato il gomito
di Redazione
Meteo Rimini
LEGGI TUTTE LE NOTIZIE SUL METEO