denunciato

Fermato con 800 articoli contraffatti sulla spiaggia di Bellaria-Igea Marina

In foto: la merce sequestrata
la merce sequestrata
di Redazione   
Gio 3 Lug 2025 16:36 ~ ultimo agg. 31 Lug 05:02
Aveva con sè circa 800 articoli tra borse, bracciali, portafogli e accessori di brand famosi contraffatti, il venditore abusivo fermato mentre era sulla spiaggia di Bellaria-Igea Marina. a Sorprenderlo mentre stava tentando la vendita gli agenti di Polizia Locale che, con l'arrivo dell'estate, hanno potenziato i controlli antiabusivismo. L'uomo, alla vista degli agenti ha tentato una rocambolesca fuga lungo l’arenile, prima di essere bloccato dagli stessi e denunciato per contraffazione. 

