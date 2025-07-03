Fermato con 800 articoli contraffatti sulla spiaggia di Bellaria-Igea Marina

Aveva con sè circa 800 articoli tra borse, bracciali, portafogli e accessori di brand famosi contraffatti, il venditore abusivo fermato mentre era sulla spiaggia di Bellaria-Igea Marina. a Sorprenderlo mentre stava tentando la vendita gli agenti di Polizia Locale che, con l'arrivo dell'estate, hanno potenziato i controlli antiabusivismo. L'uomo, alla vista degli agenti ha tentato una rocambolesca fuga lungo l’arenile, prima di essere bloccato dagli stessi e denunciato per contraffazione.