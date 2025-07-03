a riccione
Malore mentre nuota in mare, perde la vita turista milanese
In foto: repertorio
di Lamberto Abbati
1 min
Gio 3 Lug 2025 16:14 ~ ultimo agg. 31 Lug 05:02
Tragedia, nel primo pomeriggio di oggi (giovedì) a Riccione, dove al Bagno 127 un turista milanese di 80 anni, che stava nuotando da solo in mare, ha accusato un malore. Alcuni bagnanti hanno notato il corpo dell'anziano, immobile, riverso in acqua e hanno dato subito l'allarme al bagnino di salvataggio, corso in acqua per soccorrerlo.
Purtroppo, nonostante i ripetuti tentativi di rianimarlo, per il turista milanese, in vacanza con moglie, figlia e nipote non c'è stato nulla da fare. Sul posto, oltre al 118, è intervenuta anche la Capitaneria di Porto per i rilievi di rito.
Altre notizie
gara d'appalto entro fine anno
La Giunta approva il progetto esecutivo per l'ampliamento del Tecnopolo
di Redazione
INVESTIMENTO DI 30 MILA EURO
Parco Spina a Santarcangelo, pronta l’area attrezzata per lo sport all’aperto
di Redazione
arrestato dalla polizia
Beccato in flagrante dalle telecamere mentre ruba in una casa del centro storico
di Redazione
minacciata al telefono
Non rispetta il divieto di dimora e si avvicina alla donna offesa: arrestato
di Redazione
Meteo Rimini