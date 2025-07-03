  
a riccione

Malore mentre nuota in mare, perde la vita turista milanese

In foto: repertorio
repertorio
di Lamberto Abbati   
Tempo di lettura 1 min
Gio 3 Lug 2025 16:14 ~ ultimo agg. 31 Lug 05:02
Tragedia, nel primo pomeriggio di oggi (giovedì) a Riccione, dove al Bagno 127 un turista milanese di 80 anni, che stava nuotando da solo in mare, ha accusato un malore. Alcuni bagnanti hanno notato il corpo dell'anziano, immobile, riverso in acqua e hanno dato subito l'allarme al bagnino di salvataggio, corso in acqua per soccorrerlo. 

Purtroppo, nonostante i ripetuti tentativi di rianimarlo, per il turista milanese, in vacanza con moglie, figlia e nipote non c'è stato nulla da fare. Sul posto, oltre al 118, è intervenuta anche la Capitaneria di Porto per i rilievi di rito.  

