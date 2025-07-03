La Capitaneria di Porto mette i sigilli ad un chiringuito abusivo in spiaggia

Sigilli ad un chiringuito abusivo a Marina Centro. I militari del nucleo di polizia marittima della Capitaneria di porto di Rimini hanno eseguito un sequestro preventivo su parte di una struttura che era stata realizzata in un bagno, in prossimità di una spiaggia libera. Non aveva le necessarie autorizzazioni paesaggistiche e demaniali, in violazione del Codice della Navigazione e delle norme a tutela del pubblico suolo. Il sequestro si è reso necessario per impedire il protrarsi dell’illecito e a tutela della legalità e della corretta fruizione del bene demaniale. L’area comprendeva pedane in legno, arredi fissi e tutti gli impianti. Il concessionario è stato denunciato per aver occupato un’area demaniale. Le indagini, coordinate dalla Procura della Repubblica di Rimini, proseguono per accertare le responsabilità dei soggetti coinvolti e verificare eventuali ulteriori violazioni.