Ai Paolotti di piazza Tre Martiri festa in onore di San Francesco da Paola

E' iniziato oggi, giovedì 3 luglio, il Triduo in onore di San Francesco da Paola fondatore dei Minimi (Paolotti), patrono della gente di mare italiana e co-patrono di Rimini. La festa anima il Santuario di Sant’Antonio di Padova di Rimini, più conosciuto come i Paolotti (in piazza Tre Martiri). Il triduo inizia giovedì 3 luglio. In mattinata di è partiti con l'adorazione eucaristica per le vocazioni. Alle 18.30 santo rosario. Venerdì 4 luglio “Amate la pace, che è migliore di qualsiasi tesoro i popoli possano avere” (San Francesco da Paola). Dalle ore 10.45 alle 12 adorazione eucaristica (guidata) per la pace. Alle 18.30 santo rosario. Infine sabato 5 luglio. “Con l’animo in ginocchio, noi ti preghiamo, o Santo protettore… Benedici tutti quanti, la patria, il focolare, chi fatica sulla nave…”, tratta dalla Preghiera dei naviganti a San francesco da Paola. Dalle ore 10.45 alle 12 adorazione eucaristica (guidata) per i marittimi italiani. Alle 18.30 santo rosario. Domenica 6 luglio: solenne commemorazione di San Francesco da Paola alle ore 11.30. Presiederà la celebrazione eucaristica padre Martin Salgado, frate minimo.