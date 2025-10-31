Turismo, finanziati i progetti presentati dall’Emilia-Romagna con 3,5 milioni

Tutti finanziati i progetti presentati dall’Emilia-Romagna per accedere alle risorse del Fondo Unico Nazionale per il Turismo. "Come Regione - commenta l'assessora Roberta Frisoni - ci siamo attivati tempestivamente, lavorando in stretto raccordo con gli enti locali, per presentare una serie di progetti mirati e coerenti con le priorità territoriali che hanno trovato tutti il giusto riconoscimento”. Complessivamente sono cinque i progetti emiliano romagnoli nella graduatoria definitiva per un totale di 3,5 milioni di euro, 1,6 da parte del ministero del turismo. Per l’impiantistica e di progetti correlati dell’Appennino, sono stati approvati gli interventi nei Comuni di Lizzano in Belvedere nel bolognese (817.500 euro), Fanano (600.000 euro) e Montecreto (250.000 euro) nel modenese, oltre a progetti per la valorizzazione della costa del Comune di Rimini (250.000 euro). Inoltre, è stato ammesso a finanziamento anche il progetto di riserva del Comune di Cesenatico.

“Abbiamo scelto di destinare una parte significativa di queste risorse al sostegno dell’impiantistica e dei progetti correlati dell’Appennino- prosegue Frisoni-, un comparto fondamentale per la competitività e la vitalità turistica dei nostri territori montani. Sono stati così finanziati interventi nei Comuni di Lizzano in Belvedere, Fanano e Montecreto, che contribuiranno a migliorare l’offerta e la qualità delle infrastrutture turistiche in montagna. Allo stesso tempo, ci è stata data la possibilità di candidare anche un progetto di riserva, da attivare qualora si fossero rese disponibili economie a livello nazionale. Abbiamo scelto di proporre, in questa categoria, il progetto di Cesenatico, che è stato accolto positivamente, consentendoci di ottenere ulteriori risorse per sostenere un investimento di rilievo nel rafforzamento del sistema turistico della città”.