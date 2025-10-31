in accordo coi sindacati
Per Valpharma temporanea sospensione delle attività. Chiesta cassa integrazione
In foto: la sede Valpharma di Pennabilli
di Redazione
Ven 31 Ott 2025 14:38 ~ ultimo agg. 18:59
Lo stabilimento di Valpharma International di Pennabilli ha temporaneamente sospeso le lavorazioni: una sospensione, spiega l'azienda, dovuta alla necessità di migliorare la tracciabilità delle fasi di processo del prodotto, richiesta dall’ente regolatore. In accordo con le sigle sindacali Femca-Cisl e Filctem-Cgil e la RSU, Valpharma ha richiesto la Cassa Integrazione Guadagni Ordinaria per far fronte alla temporanea sospensione delle lavorazioni. L’azienda, per rispondere agli stringenti requisiti di qualità e conformità alle normative vigenti, sta lavorando per riprendere le attività di produzione il prima possibile.
