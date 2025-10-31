Per Valpharma temporanea sospensione delle attività. Chiesta cassa integrazione

Lo stabilimento di Valpharma International di Pennabilli ha temporaneamente sospeso le lavorazioni: una sospensione, spiega l'azienda, dovuta alla necessità di migliorare la tracciabilità delle fasi di processo del prodotto, richiesta dall’ente regolatore. In accordo con le sigle sindacali Femca-Cisl e Filctem-Cgil e la RSU, Valpharma ha richiesto la Cassa Integrazione Guadagni Ordinaria per far fronte alla temporanea sospensione delle lavorazioni. L’azienda, per rispondere agli stringenti requisiti di qualità e conformità alle normative vigenti, sta lavorando per riprendere le attività di produzione il prima possibile.