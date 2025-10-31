  
Alle 20,35 su Icaro TV

"I Giorni della Chiesa" entrano nel Segreto di don Oreste Benzi

In foto: la locandina
la locandina
di Redazione   
Ven 31 Ott 2025 17:34 ~ ultimo agg. 17:59
Tempo di lettura 1 min
Puntata speciale questa sera alle 20,35 su Icaro TV de "I Giorni della Chiesa" dal titolo "Il segreto di Don Oreste". In studio, per parlare delle spiritualità e della mistica di don Oreste Benzi, a due giorni dal 18esimo anniversario della sua scomparsa, il 2 novembre del 2007, e partendo dal libro "La mistica della tonaca lisa", l'autrice e postulatrice della causa di beatificazione Elisabetta Casadei, il vescovo emerito di Rimini Francesco Lambiasi, Chiara Vitale docente di Spiritualità all'Istituto Superiore di Scienze Religiose Alberto Marvelli, don Adamo Affri, sacerdote della comunità Papa Giovanni XXIII e don Lanfranco Bellavista, fondatore della Piccola Famiglia dell'Assunta di Montetauro e figlio spirituale di don Oreste. Grazie agli ospiti sarà possibile approfondire il cuore della testimonianza del prete riminese che ha speso la sua vita con i piccoli e i poveri.

 

 

 

 

