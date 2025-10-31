La moschea va spostata da Borgo Marina. Il sindaco: luogo inadatto

Un tavolo di lavoro con tutte le forze politiche presenti in consiglio comunale a Rimini e con i referenti della comunità islamica per trovare una nuova sede per la Moschea, in realtà centro culturale, che da oltre 20 anni si trova a Borgo Marina. Lo ha detto il sindaco Jamil Sadegholvaad, interpellato in consiglio dal consigliere di Fratelli d'Italia Gioenzo Renzi, ribadendo un impegno già preso un anno fa in una seduta tematica e ammettendo il ritardo nel tradurlo in mosse concrete. L’obiettivo è quello di spostare la Moschea da locali ritenuti inidonei ad ospitare le centinaia di persone che vi si riversano in occasione della preghiera del venerdì o del Ramadan e trovarle una nuova collocazione. "Un luogo di culto deve avere dei requisiti minimi in termini di parcheggi e servizi - ha detto - l'attuale situazione a Borgo Marina non è dignitosa per chi ci abita e neppure per le centinaia di persone che si trovano a pregare in quel contesto." Il sindaco ha anche citato la prossima apertura di un nuovo centro di aggregazione per la comunità islamica nei pressi del centro commerciale I Malatesta, quindi fuori dal centro e dotato di adeguati parcheggi. Un primo passo nella direzione giusta.

Parzialmente soddisfatto il consigliere Renzi, in particolare dalla disponibilità a far partire in tempi rapidi un tavolo di lavoro congiunto. "C'è un problema di tipo logistico. Ogni venerdì ci sono i lampioni assediati di biciclette e le auto in divieto di sosta. Cerchiamo di risolvere, dopo 20 anni, questo problema." ha detto l'esponente di Fratelli d'Italia.

