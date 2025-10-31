In centinaia a Bellaria l'ultimo saluto a Evan Delogu

I FUNERALI
Una folla di circa 500 persone ha dato l'ultimo saluto a Evan Delogu, il 18enne morto mercoledì scorso in un incidente stradale, in sella alla sua moto, in via Vittor Pisani a Bellaria Igea Marina. Due preti di lingua rumena hanno officiato alla funzione celebrata con rito ortodosso al cimitero monumentale della città romagnola. Presente i genitori e la sorella Andrea, il sindaco di Bellaria, Filippo Giorgetti e la consigliera Emma Petitti, oltre a molti dei suoi compagni di classe dell'Istituto alberghiero 'Malatesta'.
