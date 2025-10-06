Turismo, arrivano anche i dati Istat: a luglio e agosto cali del 3%

Mentre la regione ha diffuso oggi i dati del nuovo Osservatorio Turistico riferiti all'intera Riviera Romagnola (vedi notizia), il portale statistica dell'Emilia Romagna ha pubblicato i dati provvisori Istat.

In provincia di Rimini i primi 8 mesi dell'anno hanno visto arrivare 3.101.204 turisti con una crescita dello 0,9% per un totale di 12.720.889 pernottamenti (-1,3%). le presenze estere crescono del 3,2% (con Rimini al +4,1% e Riccione al +4,9%) mentre quelle italiane diminuiscono del 3%.

Il comune di Rimini perde l’1,3% di presenze, quello di Riccione lo 0,8%, Cattolica il 2,1%, Bellaria Igea Marina il 2,9% mentre Misano cresce dell’1,8%.

Cattolica e Bellaria segnano anche un calo degli arrivi (-3% e -1,2%) mentre gli altri comuni crescono: Misano del +5,9, Riccione del +2% e Rimini del +1,1%.

Dopo un buon mese di giugno, sono luglio e agosto a presentare le maggiori criticità.

A luglio: Rimini -4% di presenze, Riccione -3,5%, Cattolica -3,4%, Bellaria -4,5% mentre Misano cresce del +4,3%.

In agosto: Rimini -4%, Riccione -3,5%, Cattolica -2,7%, Bellaria -3,7% e Misano -2,6%.

Come detto si tratta di dati provvisori.