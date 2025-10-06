  
dall'8 al 10 ottobre

Per il TTG 450 alberghi aperti. VisitRimini: quasi sold out i 4 stelle

In foto: lo stand di Visit Rimini al TTG
lo stand di Visit Rimini al TTG
di Redazione   
Lun 6 Ott 2025 14:39 ~ ultimo agg. 15:00
Tempo di lettura 1 min
Saranno 450 gli hotel aperti a Rimini in occasione del TTG Travel Experience e InOut|The Hospitality Community, che dall’8 al 10 ottobre si svolgeranno in fiera a Rimini. Secondo le stime di Visit Rimini basate sul sistema di per la raccolta e analisi dei dati Hbenchmark: L’occupazione è quasi al completo, con richieste di prenotazione ancora in arrivo. Siamo a circa il 98% di prenotazioni per i 4 stelle e all’83% per i 3 stelle di media sui tre giorni. Un risultato positivo confortato anche dalla presenza notevole di ospiti stranieri con un buon contingente di espositori e visitatori internazionali provenienti da Nord America, Nord Europa, Sud America, India e Cina”.

VisitRimini sarà presente al TTG con uno stand, realizzato insieme al Comune di Rimini. Lo spazio è stato pensato come porta d’ingresso alla città, punto d’incontro per operatori, buyer e partner.

