Tumore al Pancreas: in oltre 200 al Grand Hotel per "Oltre la Ricerca"

Oltre 200 persone a colazione al Grand Hotel di Rimini per “Oltre la Ricerca OdV”. Una mattinata quella proposta dall’Associazione riminese che supporta i pazienti affetti da Tumore al Pancreas e le loro famiglie di condivisione, solidarietà e consapevolezza, realizzata con il patrocinio di Comune di Rimini e Ausl Romagna. Presenti l’assessore alle Politiche per la Salute, Kristian Gianfreda, ed il direttore medico del Presidio ospedaliero di Rimini, Francesca Raggi.

Presentato alla cittadinanza il progetto “FisioPAN”, il cui obiettivo principale è fornire un ulteriore supporto personalizzato ai pazienti, favorendo la ripresa delle attività quotidiane e il rinforzo muscolare per raggiungere il miglior recupero possibile. Gli studi dimostrano infatti che una fisioterapia mirata apporta molti benefici, quali riduzione del disagio fisico nel periodo post operatorio; maggiore aderenza e percorsi di cura grazie a un miglior supporto globale; aumento della fiducia e dell'autostima nei pazienti sottoposti a trattamenti chemioterapici. L’intervento è attivato di concerto con l’equipe medica che ha in carico il paziente.

A beneficio di chi abbia ricevuto una diagnosi di tumore al pancreas vengono offerte al paziente cinque sedute di fisioterapia presso uno dei fisioterapisti specializzati coi quali l’Associazione ha stretto un rapporto di collaborazione e fiducia.

Nell’occasione sono stati anche consegnati due elettrostimolatori a Simona D’Andreamatteo, dirigente del Reparto di Medicina Fisica e Riabilitazione di Rimini.

Giovedì 20 novembre, in occasione della Giornata Mondiale del Tumore al Pancreas, si terrà, dalle 14:30 alle 17 nella Sala Mattazzi dell’ospedale “Infermi”, un incontro informativo, aperto alla cittadinanza.

